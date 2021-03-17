Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы фото: education.ua

Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендуют ввести дополнительные карантинные ограничения для регионов с наибольшим количеством больных коронавирусом.

На дистанционное обучение предлагают перевести учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, а также профессиональной предвысшего и высшего образования.

Gazeta.ua поговорила со школьниками, педагогами и студентами. Расспросили, как они относятся к дистанционной форме обучения.

"Отношение нейтральное. Такое обучение имеет свои преимущества и недостатки. Позволяет оставаться дома и заниматься необходимыми делами. При желании можно также получить дополнительный заработок на фрилансе. На дневной форме обучения ты должен приходить и сдавать весь материал. За пару иногда не успеваешь показать свои сделанные задачи. На дистанционной форме студенты присылают проделанную работу, и преподаватель обязательно ее проверит. Так можно получить большее количество баллов к зачетам или экзаменам. К недостаткам можно отнести большой объем задач и плохую интернет-связь. Иногда просто не успеваешь выполнять все", - говорит студентка 4-го курса Алла Пономаренко.

Одиннадцатиклассница Яна Тараненко рассказывает, что основным преимуществом дистанционного обучения является экономия времени. Потому что утром не нужно идти на уроки.

"Дистанционное обучение гораздо легче. Можно больше времени готовиться к экзаменам и не тратить время на уроки. Однако есть значительный недостаток. Ученикам задают большое количество заданий. Да и учителя не привыкли к онлайн-урокам и такому ритму работы", - рассказала Яна.

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Учительница украинского языка и литературы Анастасия Щур убеждена, что преимуществ в дистанционном обучении намного больше. Ученики и преподаватели могут сэкономить время.

"В современном мире дистанционное обучение стало неотъемлемой частью. Мне нравится, поскольку детям можно подать учебный материал более интересно и креативно, чем во время обычного урока. Есть и свои недостатки. В частности, не каждый родитель может проконтролировать такое обучение", - сказала педагог.

Во время предыдущего дистанционного обучения учительница проводила уроки с помощью Zoom.

"На этой платформе можно включить доску, показать презентации и просмотреть видео. Для тех детей, которые не могут присутствовать на онлайн-уроках, мы разрабатываем отдельные задачи по учебнику и передаем родителям", - добавила Анастасия Щур.

Сейчас для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета министров. Так, запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находятся более 50% сотрудников и соискателей образования. Запрещено также проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием соискателей образования с более чем одной группы и в присутствии зрителей. В регионах, где установили красный уровень эпидемической опасности, запрещено посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.