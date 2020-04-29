Изменили все: как теперь выглядит ОLX

Автор: OLX OLX провел большой ребрендинг

Компания OLX представила новый логотип, слоган, обновила стиль сайта и мобильного приложения.

Всю новую айдентику разработало международное агентство Design Studio, сообщают в пресс-службе компании.

Теперь в новой цветовой гамме логотипа преобладает бирюзовый цвет. А привычный слоган "ОLX НАЙДЕТСЯ ВСЕ" изменили на фразу "OLX ЗНАЙ ГДЕ".

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"Новое позиционирование соответствует тому, что каждый пользователь может найти то, что ему нужно", - говорит директор по маркетингу OLX Алексей Ломоносов.

Также изменения коснулись мобильных приложений OLX для iOS и Android. Отныне сортировать результаты поиска можно сразу на странице поиска. В дальнейшем, компания планирует добавить дополнительные функции.

Автор: OLX Новый интерфейс программы OLX

"Ребрендинг - это отличная возможность показать нашей аудитории, мы внимательно прислушиваемся к ней и стараемся обеспечить лучший клиентский опыт", - говорит CEO OLX в Украине и Центральной Азии Екатерина Онищенко.

С момента запуска в 2014 году, ОLX посетили 11,6 млрд раз. Пользователи опубликовали 250 млн объявлений и подарили 1,4 млн товаров.