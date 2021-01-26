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вторник, 26 января 2021 10:43

iPhone 12 несет угрозу для здоровья - в Apple признали проблему

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iPhone 12 несет угрозу для здоровья - в Apple признали проблему
В компании рекомендуют посоветоваться с врачом перед тем, как пользоваться iPhone 12. Фото: pixabay

Компания Apple согласилась с тем, что iPhone 12 может навредить людям с проблемами сердца.

iPhone 12 действительно имеет больше магнитов, чем есть в других моделях смартфонов компании, сообщили на сайте Apple.

Угроза заключается в том, что если есть тесный контакт, то магниты могут взаимодействовать с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. Поэтому разработчики советуют держать смартфон на безопасном расстоянии - больше 15 см или 30 см при беспроводной зарядке.

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Также в компании рекомендуют посоветоваться с врачом перед тем, как пользоваться iPhone 12.

"Если вы подозреваете, что iPhone или любые аксессуары MagSafe препятствуют работе вашего медицинского оборудования, прекратите использовать iPhone или аксессуары MagSafe", - написали в сообщении.

Компания Apple на презентации осенью 2020-го показала новинку - в коробке до нового смартфона не было блока питания. Эксперты утверждают, что таким образом себестоимость iPhone 12 стала ниже.

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