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понедельник, 11 января 2021 15:14

Сколько сэкономила Apple на отсутствии блока питания в iPhone 12

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Сколько сэкономила Apple на отсутствии блока питания в iPhone 12
Всего без зарядного устройства каждый смартфон стоил компании на $ 4,2 дешевле, чем предыдущая серия - iPhone 11. Фото: pixabay

Компания Apple на презентации осенью 2020-го показала новинку - в коробке до нового смартфона не было блока питания.

Эксперты утверждают, что таким образом себестоимость iPhone 12 стала ниже, пишут "24 Новини".

В аналитической компании Counterpoint Research подсчитали, сколько именно Apple на этом сэкономила и попыталась предположить, что компания будет делать дальше. В частности, есть предположение, что в будущем исчезнет зарядный кабель.

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Всего без зарядного устройства каждый смартфон стоил компании на $4,2 дешевле, чем предыдущая серия - iPhone 11. Глядя на все продажи новых смартфонов, Apple уже сэкономила $264 млн.

В Apple такую ​​новинку объясняют заботой об окружающей среде. Клиенты Apple якобы пользуются блоком с прошлогодних смартфонов или заряжают в авто или от ПК. По словам аналитиков, таким образом производитель решил сэкономить на себестоимости. И учитывая цифры Counterpoint Research можно предположить, что 2-я причина более убедительна.

Компания Apple получила патент на клавиатуру MacBook от ведомства по патентам и товарным знакам США. Новая клавиатура сделана с небольшими дисплеями, которые встроены в каждую клавишу, пишет "Новое время". Согласно замыслу, эта новинка должна динамически изменять символы на кнопках в зависимости от ситуации или используемого языка.

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