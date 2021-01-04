Apple запатентовала новую клавиатуру, над которой работает 10 лет

Согласно замыслу, эта новинка должна динамически изменять символы на кнопках в зависимости от ситуации или используемого языка. Фото: pixabay

Компания Apple получила патент на клавиатуру MacBook от ведомства по патентам и товарным знакам США.

Новая клавиатура сделана с небольшими дисплеями, которые встроены в каждую клавишу, пишет "Новое время".

Согласно замыслу, эта новинка должна динамически изменять символы на кнопках в зависимости от ситуации или используемого языка.

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"Динамические метки могут быть сгенерированы с использованием динамически реконфигурируемых компонентов отображения меток, таких как дисплеи на органических светодиодах с массивами пикселей, электрофоретические дисплеи с массивами пикселей или другие массивы точек", - рассказали в описании патента.

В дисплее будет высокое разрешение. Вместо этого они смогут точно отражать основные символы. Благодаря этому пользователи смогут настраивать различные раскладки клавиатуры и изменять назначение клавиш. То есть станет возможным создать и сохранить несколько раскладок для работы, игр или редактирования видео.

В будущем эта клавиатура может стать универсальной и тогда Apple сможет не выпускать модели с соответствующей раскладкой символов под конкретные регионы. Компания разрабатывает такую ​​клавиатуру более десяти лет, впервые о ней заговорили в 2008 году.

Компания Apple подала заявку на регистрацию патента, по которому телефон, который сгибается, сможет сам восстанавливать свой экран, если на нем появились вмятины или царапины. Теоретически устройство будет ремонтироваться автоматически или при зарядке, или по установленному графику, пишет kommersant.