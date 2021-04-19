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понедельник, 19 апреля 2021 11:45

Госкосмос назвал стоимость запуска украинского спутника

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Госкосмос назвал стоимость запуска украинского спутника
Госкосмос назвал стоимость запуска украинского спутника фото: vgoru.org

Председатель Госкосмоса Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника "Січ 2-30 (2-1)". Она будет стоить примерно $2 млн. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

"Січ 2-30 (2-1)" планируют запустить к концу 2021 года. Предыдущая украинская разработка, космический спутник "Либідь", сохраняется в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске. На его создание Украина взяла кредит €292 млн, который выплачивала в течение 10 лет", — отметила Ольга Василевская Смаглюк.

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8 апреля 1947 года на Солнце зафиксировали самое большое пятно. Оно достигло 18 млрд кв. км. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферы сильных магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества. В результате происходит снижение потока переноса тепловой энергии в этих областях.

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