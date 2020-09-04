Facebook ограничивает пересылки сообщений в Messenger

Причиной введения таких ограничений стал рост количества фейков в условиях пандемии коронавируса. Фото: pixabay

В рамках политики по борьбе с дезинформацией американская технологическая компания Facebook ограничила в своем приложении для обмена сообщениями Messenger количество получателей сообщений.

Теперь сообщения будут пересылаться до пяти лиц или групп, сообщила пресс служба компании в официальном блоге.

Причиной введения таких ограничений стало возростание количества фейков в условиях пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple заставили отложить ограничение в iOS 14

WhatsApp, мессенджер, принадлежащий Facebook, ввел аналогичный лимит в апреле. По словам создателей мессенджера, это ограничивает распространение сообщений, которие часто пересылаются - их объем сократился на 70% по всему миру. Facebook активно борется с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса и выборов в США, которые состоятся уже скоро.

Платформа удалила уже 7 миллионов постов с дезинформацией о Covid-19, включая твит президента Трампа. Платформа также планирует запретить новую политическую рекламу за несколько недель до выборов. В июле компания Facebook представила приложение AppLock к своему приложению для обмена сообщениями Messenger, который предоставляет доступ пользователю к учетной записи только после электронной проверки отпечатка пальца или сканирование лица. Facebook - американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

В сентябре Facebook полностью обновит дизайн интерфейса. Украинские пользователи могут его испытать и через форму обратной связи сообщить, каких функций им не хватает. Во всех разделах отныне будут советы, как добавиться в желаемые группы. Все группы будут отличаться по функционалу в зависимости от их назначения.