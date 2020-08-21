Facebook меняет дизайн

В сентябре Facebook полностью обновит дизайн интерфейса. Украинские пользователи могут его испытать и через форму обратной связи сообщить, каких функций им не хватает.

Во всех разделах отныне будут советы, как добавиться в желаемые группы. Все группы будут отличаться по функционалу в зависимости от их назначения, объясняют в Facebook.





Автор: pixabay.com Переход на новый дизайн компания анонсировала в 2019 году

Обновленный интерфейс станет светлее, но с возможностью переключиться на темный режим страницы, дизайн которого приближен к графитовому оттенку. Новый интерфейс будет сосредоточен на сервисах Facebook: Marketplace, Watch, Gaming и интересных страницах.

Запустят сервис знакомств с новыми людьми Facebook Dating , Secret Crush и "Встречайте новых друзей", который будет предлагать пользователю новых друзей.

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Капитал основателя и главы компании Facebook Марка Цукерберга впервые превысил $100 млрд. Цукерберг занял третье место среди самых богатых людей мира и уступает только основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу.