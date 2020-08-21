Facebook меняет дизайн

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 234
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 126
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 315
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4473
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 342
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 72
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2349
Фото
Все фото
8
30
4
3
3
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Видео
Все видео
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4473
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1854
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2349
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 27
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
пятница, 21 августа 2020 19:15

Facebook меняет дизайн

  Комментировать

В сентябре Facebook полностью обновит дизайн интерфейса. Украинские пользователи могут его испытать и через форму обратной связи сообщить, каких функций им не хватает.

Во всех разделах отныне будут советы, как добавиться в желаемые группы. Все группы будут отличаться по функционалу в зависимости от их назначения, объясняют в Facebook.

Автор: pixabay.com
  Переход на новый дизайн компания анонсировала в 2019 году
Переход на новый дизайн компания анонсировала в 2019 году

Обновленный интерфейс станет светлее, но с возможностью переключиться на темный режим страницы, дизайн которого приближен к графитовому оттенку. Новый интерфейс будет сосредоточен на сервисах Facebook: Marketplace, Watch, Gaming и интересных страницах.

Запустят сервис знакомств с новыми людьми Facebook Dating , Secret Crush и "Встречайте новых друзей", который будет предлагать пользователю новых друзей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook не боится бойкота рекламодателей - Цукерберг

Капитал основателя и главы компании Facebook Марка Цукерберга впервые превысил $100 млрд. Цукерберг занял третье место среди самых богатых людей мира и уступает только основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook меняет дизайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 55775
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 11484
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 9567
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8181
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 7263
Наука+ИТ
Apple создала секретное устройство для одного из министерств США
Apple создала секретное устройство для одного из министерств США Просмотров: 180
Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода
Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода Просмотров: 306
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт 1 Просмотров: 252
"Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона
"Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона Просмотров: 288
В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру
В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
8
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 3689
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua