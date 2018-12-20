Чем полезно обучение через игру - мнения экспертов

Дети сидят за одноместными партами. Фото: НУШ

С сентября в Украине началась Новая украинская школа. Кроме увеличения продолжительности обучения до 12 лет, изменились и методики преподавания для учеников первого класса.

Обучение проходи во время игры. Дети сидят за одноместными партами. Их можно сдвигать кругом, квадратом, вместе - все зависит от формы задачи.

Школьники работают индивидуально, парно, в группах. Занятия проходят также на ковриках. Ученикам не задают уроки и не ставят оценок, в тетрадях пишут карандашом, а учителя не используют красную ручку.

Gazeta.ua спросила образовательных экспертов, чем полезное и зачем нужно обучение через игру.

Виктор Громовой, 55 лет, руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования:

"Игра позволяет начать школьную жизнь без стрессов и перенапряжения. Для детей такой формат является основной формой познавательной активности. Это естественный для маленького ребенка путь. Во время игровых технологий в обучении не используют оценки. Кроме того, отсутствие баллов помогает мягко войти в обучение. Запретили использования красной ручки, потому что она у нас стала символом репрессивной педагогики ".

"Новая украинская школа" - это система образования, в которой ребенка имеет право на ошибку

Алена Парфенова, 38 лет, соучредитель ОО "Родители SOS":

"Первый класс после садика адаптивный. Главная задача не отбить у ребенка желание ходить в школу. Через игру дети приобретают знания и учатся использовать их. Работают в команде, ищут совместные решения, устраивают на уроках обсуждения и моделируют различные ситуации."Новая украинская школа" - это система образования, в которой ребенка имеет право на ошибку, где начальная школа становится более дружественной. Именно поэтому в первом и втором классе ввели вербальное оценивание, а работы проверяют зеленой ручкой, а не "страшной" красной".

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Владимир Спиваковский, 66 лет, основатель лицея "Гранд"

"Сегодня в мире в игры играют сотни миллионов детей. Если эти игры еще интеллектуальные, добрые и несут в себе нормальные жизненные и человеческие ценности, из этого можно только порадоваться. Особенно, если сравнить их со скучными учебниками и медленными книгами. Дети любят, чтобы все было в динамике, красочно, интересно и с хорошим сценарием. Игры позволяют осваивать некоторые важные знаниями самостоятельно, а не вместе и под присмотром взрослых. Школьник приучается к самостоятельному мышлению, легко усваивая эту важную компетенцию".

В Украине с 2019-го дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут проходить школьное обучение в больницах. Положение разработало МОН и МОЗ, Занятия и их продолжительность можно будет спланировать зависимости от состояния здоровья ребенка и рекомендаций врача.