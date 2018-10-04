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пятница, 05 октября 2018 07:25

Чем опасна конкуренция

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Чем опасна конкуренция

О конкуренции в женских коллективах сказано немало. Мол, "как пауки в банке" или "гнездо змей". Но женские коллективы - это не всегда то нелестное. Там также есть теплые отношения.

"Почему же одни женщины готовы пойти, исчезнуть, как только рядом появляется яркая соперница? А другие разворачивают войну и готовы на все, чтобы стереть соперницу с лица земли? Дело в том, что способность женщины к адекватной или неадекватной конкуренции - родом из детства. Она зависит процесса взросления и прохождения конкурентной фазы в семье с собственной матерью", пишет психолог, гештальт-терапевт Елена Васильева в своем блоге на "НВ".

Существует две фазы, где возникает конкуренция мама-дочка. Через них проходит каждая девушка.

Первая фаза - едипальна.

Возникает в возрасте 3-5 лет. У ребенка формируется половая идентичность.

У девочки зарождаются женственность и сексуальность. Свои "женские" чары она испытывает на отцу. Ведь в этом возрасте это ее ближайший человек. Во время едипальной фазы девушка конкурирует с мамой за внимание отца. К примеру, от дочери можно услышать фазы "Папа - мой", "Вырасту и выйду замуж за папу". Такое детское поведение приемлемо при условии корректного поведения родителей.

Какое поведение корректное?

Мама должна выдерживать и осознавать конкуренцию, признавать женскую сущность дочери. Маме не стоит всегда занимать внимание мужча. Иногда нужно дать возможность побыть дочери и отцу вдвоем. Важно, чтобы это было по-доброму и с поддержкой.

Папа должен понимать, что в дочери зарождается женственность. Стоит ли объяснять ребенку, что его любят, как дочь, а не как женщину.

"В этом случае девочка сталкивается с неприятным, но очень важным знанием, - папа не мой и моим не будет. Хорошим завершением первой фазы является проиграна ребенком конкуренция маме, отказ от идеи, что папа может быть моим", - говорит специалист.

Отцовское признание не поможет, если девушка не принята мамой

Какие сложности могут возникнуть при застревании?

Если женщина застряла на этой фразе, она не будет понимать, на что может претендовать на что - нет. Такие барышни всегда считают, что им кто-то что-то должен. Они часто конкурируют с другими женщинами. В партнеры находят себе старших или женатых партнеров, имеющих такие же психологические детские комплексы.

Вторая фаза - пубертат.

Возникает в подростковом возрасте. В этом возрасте ребенок должен отделиться от матери, найти свою уникальность. Если мама будет сопротивляться, ребенок будет искать радикальные способы заявить о себе. К примеру, 20 дыр в ухе и 10 в носу, ирокез на голове, рваные чулки в школу.

Задача возраста - проявить свою инаковость в чем угодно - красоте, свежести кожи, фигуре.

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Если мама не сможет признать цветущую женственность - это чревато двумя манерами поведения:

Манера смирения - при появлении хоть в чем лучшей женщины я ее буду избегать, чувствовать себя неполноценной.

Воинственная манера - при появлении любой женщины появляется чувство врага, а потом сплетни, травля и тому подобное.

"Родительское признание поможет только в том случае, если девушка принята мамой. Невозможно человеку создать женскую идентичность и чувство единства со своим полом. Именно мама должна признать дочь со всеми ее причудами. Только получив такое признание, девочка может вступать в адекватную конкуренцию, признавая свои сильные качества и давая признание другим женщинам ", - говорит психолог.

Прежде всего нужно работать над собой и сделать все возможное, чтобы конуренция перестала отравлять вашу жизнь.

С возрастом человек становится увереннее в себе. Затем - обладает более высокой самооценкой. Самооценка постепенно нарастает в течение жизни. Ее пик приходится на 60 лет. Ученые опубликовали доклад в американском научном журнале Psychological Bulletin.

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