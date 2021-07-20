Безос отправляется в космос: где и когда смотреть

Сегодня американский миллиардер и основатель Amazon 57-летний Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля New Shepard компании Blue Origin.

Компания самого богатого человека мира планирует совершить первый суборбитальный полет с пассажирами на борту 20 июля в 16:00 по киевскому времени. Это произойдет в 52-ю годовщину миссии "Аполлон-11", в день высадки Нила Армстронга на Луну. Прямая трансляция будет проходить на сайте BlueOrigin.com.

New Shepard поднимется на высоту 100 км и в условиях невесомости неподвижно зависнет на несколько минут. Космические туристы смогут наблюдать за планетой из иллюминаторов, после чего корабль вернется на Землю. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса.

Фото: blueorigin.com

На борту вместе с Безосом, его братом Марком и легендарной летчицей 82-летней Уолли Фанк, которая станет старейшим человеком, который побывает в космосе, полетит 18-летний Оливер Дамен. Таким образом, в космосе побывает и самый молодой человек за всю историю.

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11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.