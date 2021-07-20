 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
"Чудесный мандарин, даже в Европе не каждый оркестр осмелится играть" - как прошел концерт симфонического оркестра в Киеве
Просмотров: 423
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 216
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 792
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 153
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 873
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 396
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 657
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
9
6
3
3
Безос отправляется в космос: где и когда смотреть
Безос отправляется в космос: где и когда смотреть
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
В сеть слили скриншоты интерфейса Windows 11
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 324
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 792
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2304
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 630
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 июля 2021
Просмотров: 657
Полагодив каналізацію
– Грошей на заморські курорти не шкода. Але хочеться підтримати українського підприємця, – каже Андрій.Щороку з родиною їздить на ...
вторник, 20 июля 2021 10:35

Безос отправляется в космос: где и когда смотреть
4

  Комментировать

Сегодня американский миллиардер и основатель Amazon 57-летний Джефф Безос полетит в космос на борту первого пилотируемого корабля New Shepard компании Blue Origin.

Компания самого богатого человека мира планирует совершить первый суборбитальный полет с пассажирами на борту 20 июля в 16:00 по киевскому времени. Это произойдет в 52-ю годовщину миссии "Аполлон-11", в день высадки Нила Армстронга на Луну. Прямая трансляция будет проходить на сайте BlueOrigin.com.

New Shepard поднимется на высоту 100 км и в условиях невесомости неподвижно зависнет на несколько минут. Космические туристы смогут наблюдать за планетой из иллюминаторов, после чего корабль вернется на Землю. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса.

В космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю
Фото: blueorigin.com
New Shepard поднимется на высоту 100 километров и в условиях невесомости неподвижно зависнет на несколько минут
Космические туристы смогут наблюдать за планетой из иллюминаторов
Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса

На борту вместе с Безосом, его братом Марком и легендарной летчицей 82-летней Уолли Фанк, которая станет старейшим человеком, который побывает в космосе, полетит 18-летний Оливер Дамен. Таким образом, в космосе побывает и самый молодой человек за всю историю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известно, кто станет самым молодым человеком в космосе

11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Безос отправляется в космос: где и когда смотреть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Главаря повстанцев схватили во время переговоров

Представили председателя Нацбанка

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

Осуществили первую мягкую посадку на Марс

Покушение в "Волчьей ставке" не достигло цели

Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт

В центре Киева убили журналиста

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13276
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 6786
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 5949
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 5031
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 4068
Програмы
Интернет-археология: Microsoft возвращает легендарного помощника-скрепку
Интернет-археология: Microsoft возвращает легендарного помощника-скрепку Просмотров: 126
TikTok решил помочь пользователям с трудоустройством
TikTok решил помочь пользователям с трудоустройством Просмотров: 81
"60 секунд недостаточно" - ролики в TikTok будут длиннее
"60 секунд недостаточно" - ролики в TikTok будут длиннее Просмотров: 108
Facebook собирается конкурировать с новостными сервисами
Facebook собирается конкурировать с новостными сервисами Просмотров: 45
Amazon купил зашифрованный мессенджер
Amazon купил зашифрованный мессенджер Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Голосов: 912
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть