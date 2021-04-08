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четверг, 08 апреля 2021 15:23

Apple откладывает выход новых MacBook и iPad

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Apple откладывает выход новых MacBook и iPad
Производство iPhone при этом не пострадало. Фото: Reuters

Американская корпорация Apple откладывает выход новых MacBook и iPad из-за дефицита комплектующих.

Нехватка электронных компонентов повлияла на план выпуска новых моделей планшетов и ноутбуков, пишет Nikkei Asia. Во время производства MacBook компания столкнулась с дефицитом печатных плат и дисплеев для iPad.

Сбой в поставках заставил Apple перенести заказ на вторую половину года, что повлияет и на дату презентации гаджетов. Производство iPhone при этом не пострадало.

В Apple планировали представить новые модели iPad с обновленным процессором в апреле этого года.

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Apple в Бразилии оштрафовали на $2 млн из-за отсутствия адаптера для зарядки в комплектах последней модели айфонов.

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08
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