Производство iPhone при этом не пострадало. Фото: Reuters

Американская корпорация Apple откладывает выход новых MacBook и iPad из-за дефицита комплектующих.

Нехватка электронных компонентов повлияла на план выпуска новых моделей планшетов и ноутбуков, пишет Nikkei Asia. Во время производства MacBook компания столкнулась с дефицитом печатных плат и дисплеев для iPad.

Сбой в поставках заставил Apple перенести заказ на вторую половину года, что повлияет и на дату презентации гаджетов. Производство iPhone при этом не пострадало.

В Apple планировали представить новые модели iPad с обновленным процессором в апреле этого года.

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