Тим Кук заговорил об окончании работы в Apple

Кук не знает, чем мог бы заняться после того, как оставит должность в компании. Фото: Reuters

Гендиректор американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук покинет свой пост в компании в течение ближайших 10 лет.

Об этом он заявил во время интервью The New York Times.

"Еще 10 лет. Конкретных сроков, вероятно, нет. Я очень люблю эту компанию. Мне сложно представить свою жизнь без нее", - сказал Кук.

Топ-менеджер Apple добавил, что пока не знает, чем мог бы заняться после того, как оставит должность в компании.

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Топ-менеджер американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук заработал за 2020 год около $300 млн. Несмотря на пандемию, прибыль Apple выросла на 3,9%.