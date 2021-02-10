17 лет подряд отмечают День безопасного интернета

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
5
5
6
2
24
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Видео
Все видео
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 11:16

17 лет подряд отмечают День безопасного интернета

  Комментировать
17 лет подряд отмечают День безопасного интернета
Празднуют День безопасного Интернета. Фото: stepmnvk.net.ua

С 2004 года во вторник 2-й недели февраля отмечают Европейский день безопасного интернета. Инициаторами стали европейские некоммерческие организации European SchoolNet и Insafe.

В этот день в европейских странах обсуждают пути безопасного использования интернета, вопрос интернет-этики, угрозы противозаконного контента.

Главной целью этого дня является достижение объединения усилий государства, бизнеса и общественности для популяризации механизмов безопасной работы в сети, прежде всего среди детей и молодежи.

В Украине этот день отмечается с 2009 года. Именно тогда коалиция за безопасность детей в интернете по инициативе "Майкрософт Украина" объявила о запуске социальной кампании "Месяц безопасного Интернета".

2013 года в этот день провели пресс-конференцию Интернет-ассоциации Украины, во время которой отметили, что задачей отечественного интернет-сообщества является нахождение компромисса между эффективностью и безопасностью использования интернета с учетом украинской специфики. Также раскрыли стратегию борьбы за безопасность в интернете - это информирование пользователей и профилактические мероприятия, механизмы защиты в процессе предоставления интернет-услуг и инструменты по устранению противозаконного контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интернет от SpaceX можно получить по предзаказу

2014 года ЛОМО "Старт" присоединилась ко Дню безопасного интернета как национальный координатор в Украине и продолжала эту деятельность до 2017 года. Организация формировала безопасное поведение в интернете детей и молодежи, родителей, педагогов, молодежных работников, библиотекарей. 2017 года после 5 лет работы организации "Старт" как Национального комитета Дня безопасного интернета в Украине, решили основать Центр лучшего интернета, который должен продвигать культуру и безопасность пользования сетью интернет

2017 года День безопасного интернета отмечали в мире под лозунгом "Будь изменением: объединимся для лучшего интернета". 2018-го - под лозунгом "Создавай, общайся и уважай: лучший интернет начинается с тобой".

2019 года День безопасного интернета отмечался под лозунгом "Вместе для лучшего интернета".

2020-го - под лозунгом "Вместе для лучшего интернета". 2021-го лозунг тот же.

26 лет назад 10 февраля вблизи села Большой Лес Бородянского района Киевской области разбился 1-й прототип Ан-70. Это был испытательный полет.

В результате авиакатастрофы погибли 7 членов экипажа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «17 лет подряд отмечают День безопасного интернета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Крестьянам дали год, чтобы пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр города

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39466
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37173
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36768
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24759
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20043
Наука+ИТ
Астрономы обнаружили остатки звезды после взрыва в Млечном Пути
Астрономы обнаружили остатки звезды после взрыва в Млечном Пути Просмотров: 18
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
5
 Просмотров: 63
Родился Нобелевский лауреат по физике
Родился Нобелевский лауреат по физике Просмотров: 54
Интернет от SpaceX можно получить по предзаказу
Интернет от SpaceX можно получить по предзаказу Просмотров: 144
Как воспитать инициативность детей
Как воспитать инициативность детей
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 3796
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть