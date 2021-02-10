17 лет подряд отмечают День безопасного интернета

Празднуют День безопасного Интернета. Фото: stepmnvk.net.ua

С 2004 года во вторник 2-й недели февраля отмечают Европейский день безопасного интернета. Инициаторами стали европейские некоммерческие организации European SchoolNet и Insafe.

В этот день в европейских странах обсуждают пути безопасного использования интернета, вопрос интернет-этики, угрозы противозаконного контента.

Главной целью этого дня является достижение объединения усилий государства, бизнеса и общественности для популяризации механизмов безопасной работы в сети, прежде всего среди детей и молодежи.

В Украине этот день отмечается с 2009 года. Именно тогда коалиция за безопасность детей в интернете по инициативе "Майкрософт Украина" объявила о запуске социальной кампании "Месяц безопасного Интернета".

2013 года в этот день провели пресс-конференцию Интернет-ассоциации Украины, во время которой отметили, что задачей отечественного интернет-сообщества является нахождение компромисса между эффективностью и безопасностью использования интернета с учетом украинской специфики. Также раскрыли стратегию борьбы за безопасность в интернете - это информирование пользователей и профилактические мероприятия, механизмы защиты в процессе предоставления интернет-услуг и инструменты по устранению противозаконного контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интернет от SpaceX можно получить по предзаказу

2014 года ЛОМО "Старт" присоединилась ко Дню безопасного интернета как национальный координатор в Украине и продолжала эту деятельность до 2017 года. Организация формировала безопасное поведение в интернете детей и молодежи, родителей, педагогов, молодежных работников, библиотекарей. 2017 года после 5 лет работы организации "Старт" как Национального комитета Дня безопасного интернета в Украине, решили основать Центр лучшего интернета, который должен продвигать культуру и безопасность пользования сетью интернет

2017 года День безопасного интернета отмечали в мире под лозунгом "Будь изменением: объединимся для лучшего интернета". 2018-го - под лозунгом "Создавай, общайся и уважай: лучший интернет начинается с тобой".

2019 года День безопасного интернета отмечался под лозунгом "Вместе для лучшего интернета".

2020-го - под лозунгом "Вместе для лучшего интернета". 2021-го лозунг тот же.

26 лет назад 10 февраля вблизи села Большой Лес Бородянского района Киевской области разбился 1-й прототип Ан-70. Это был испытательный полет. В результате авиакатастрофы погибли 7 членов экипажа.