Интернет от SpaceX можно получить по предзаказу

Желающие пользоваться Starlink могут ввести свой адрес на сайте компании. Фото: pixabay

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска можно забронировать в предзаказ.

Такую ​​услугу можно получить только в США, Канаде и Великобритании, сообщает CNBC.

До этого технология была доступной благодаря бета-тестированию. Теперь есть предзаказ, который стоит примерно $99. Цена зависит от страны.

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Желающие пользоваться Starlink могут ввести свой адрес на сайте компании.

В SpaceX объясняют, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению", но "размещения депозита не гарантирует обслуживание". Компания также предупреждает, что на то, чтобы выполнить заказ может уйти полгода и больше. Все зависит от того, где живут пользователи.

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 7 подобных миссий.