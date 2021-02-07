SpaceX готовится к рекордному запуску

Это 109-й запуск ракет поколения Falcon. Фото: Twitter

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX планирует вскоре вывести на орбиту Земли 19-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз доставит ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

По последним сообщениям SpaceX, запуск спутников Starlink предстоит "не раньше 7 февраля в 4:31 по времени Восточного побережья США (11:31 по Киеву)".

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланировано из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Это 109-й запуск ракет поколения Falcon.

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Через 8 минут после запуска, запланировано возвращение многократной части ракеты-носителя Falcon 9 на беспилотную платформу "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.

В конце 2021 года компания SpaceX планирует отправить в космос полностью гражданский экипаж.