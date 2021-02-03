Компания Илона Маска впервые отправит людей в космос фото: abc7ny.com

В конце 2021 компания SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, планирует отправить в космос полностью гражданский экипаж. Пилотом корабля станет основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, еще три места ㅡ свободны.

Миссия будет называться Inspiration4. Запуск корабля Dragon с четырьмя членами экипажа предстоит "не раньше четвертого квартала этого года" из Космического центра имени Джона Кеннеди, сообщает Громадське.

Управление космическим кораблем происходит автоматизировано. На борту также должен находиться человек с опытом управления летательными аппаратами. Это необходимо для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Одно место на борту предусмотрено для медицинского работника. Им станет один из работников детского исследовательского госпиталя Сент Джуд, расположенного в городе Мемфис, штат Теннесси.

Два места остаются свободными. Для того, чтобы попасть в состав экипажа, необходимо выполнить определенные условия. Третьего члена экипажа выбирать среди тех, кто сделает пожертвование госпиталю (от 10 долларов), а четвертого ㅡ среди новых и уже существующих пользователей платформы Shift4Shop. Среди требований - нужно быть резидентом Соединенных Штатов.

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Глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман в рамках кампании уже пожертвовал госпиталю 100000000 долларов. Он ожидает, что во время отбора членов экипажа удастся собрать еще по меньшей мере 100 миллионов.

Полный состав экипажа объявят в ближайшие недели. Потом на всех участников ждет специальная подготовка на стрессоустойчивость, готовность к чрезвычайным ситуациям, а также тест на поведение в условиях гравитации и нулевой гравитации и тому подобное.

Информация о продолжительности миссии пока неизвестна. Маск говорит, что продолжительность будет зависеть от Джареда Исаакмана, но компания будет предлагать два-четыре дня миссии.

По словам Маска, SpaceX планирует использовать в миссии капсулу Dragon, которую использовали во время запуска на Международную космическую станцию ​​астронавтов NASA. После завершения полета экипаж сделает посадку в воду у побережья Флориды.

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска запустила прототип космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Ракета взорвалась при попытке приземления.