Золото рекордно подорожало

Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию. Фото: pixabay

По итогам торгов 22 июля цена золота выросла до максимума с августа 2011 года.

Причиной стала напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Цена фьючерсов на золото с поставкой в ​​августе выросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 доллара за унцию.

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Исторический рекорд по цене закрытия зафиксировали 22 августа 2011 года - 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был 6 сентября 2011года - 1923,7 доллара за унцию.

В то же время серебро по итогам торгов в среду подорожало до семигодового максимума. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-Йоркской товарной бирже подскочили на 7,4% - до максимальных с сентября 2013 года 23,144 доллара за унцию.

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

На Ровенщине провели аукционы на получение специальных разрешений для добычи янтаря. В первом взьялы участие четыре фирмы, во втором - шесть. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.