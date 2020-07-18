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суббота, 18 июля 2020 12:31

В Украине выдали первое разрешение на добычу янтаря

В Украине выдали первое разрешение на добычу янтаря
Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Фото: Reuters

На Ровенщине провели аукционы на получение специальных разрешений для добычи янтаря.

В первом взьялы участие четыре фирмы, во втором - шесть. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Стоит отметить, что два участка в 10 га в селе Алексеевка Сарненского района на сайте Prozorro выставили в июне.

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"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн., А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333 2 тыс. грн., а купили его за 29 млн грн, в 90 раз дороже", - отметил председатель.

По его словам, победителям аукциона выдали спецразрешения на 5 лет, которые дают право на геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.

В соцсети появилось видео, на котором люди незаконно добывают янтарь. Данное видео было снято в пятницу, 12 июня, в Ровенской области.

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Дата
18
июля

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