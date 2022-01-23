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воскресенье, 23 января 2022 22:55

Жилье за ​​год значительно подорожало. Но украинцы готовы платить за комфорт

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На 17,7% к концу прошлого года выросли цены на жилье по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Такие данные обнародовал Госстат.

На первичном рынке больше всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 18,4%, меньше — однокомнатные, на 16%.

На вторичном меньше всего прибавили в цене однокомнатные квартиры — 17,9%, больше всего — трехкомнатные, 19,2%.

IV квартал 2021 года, %
ИНДЕКС ЦЕН НА ЖИЛЬЕ 117,7
Первичный рынок 116,7
квартиры однокомнатные 116,0
квартиры двухкомнатные 116,5
квартиры трехкомнатные 118,4
Вторичный рынок 118,4
квартиры однокомнатные 117,9
квартиры двухкомнатные 118,3
квартиры трехкомнатные 119,2

В новостройках почти 72% квартир принадлежат к комфорт-классу, говорят специалисты по оценке недвижимости M4U Estate. Второй по количеству предложений – бизнес-класс, его доля составляет 19,5%. Количество предложений эконом-класса сократилось до 6,4%. Предложения класса элит остаются нишевыми и составляют всего 2,2%.

При этом самый высокий показатель распроданности – в экономклассе. В таких объектах было продано 82% квартир. В объектах комфорт-класса – 71%. Несколько больший выбор в бизнес-классе, где уровень распроданности достигает 63%. В домах класса элит было продано 55% апартаментов.

Автор: m4u.ua
 

Объекты комфорт-класса демонстрируют также и самый высокий показатель роста цен – по нашим данным, с начала 2021 года цена выросла на 23,2% в гривне. Квартиры бизнес-класса с начала года подорожали на 21,5%. Рост в экономклассе, несмотря на очевидный дефицит предложения, составил всего 7,6%. Квартиры класса элит с начала года подорожали на 5%.

Автор: m4u.ua
 

"По всем показателям видим существенное увеличение доли комфорт-класса. С одной стороны, это вполне закономерно – на фоне пандемии покупатели стали гораздо больше внимания уделять качеству среды обитания, – объясняет основатель M4U Владимир Даниленко. – С другой стороны, уровень распроданности свидетельствует о дефиците, одним из последствий которого является рост цен, опережающий рост доходов населения. Компенсировать дефицит и уравновесить предложение и спрос может только вывод новых объектов на рынок. А для этого нужна корректная работа разрешительной системы".

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В Украине каждая третья сделка по покупке недвижимости — это инвестиция в квартиру для сдачи в аренду. У нас мало вариантов, куда вложить сбережения. Например, человек собрал $50 тыс.. В банк не унесет, под подушкой держать страшно. Оптимальный вариант – купить квартиру, – рассказывает эксперт по недвижимости Сергей Костецкий, 42 года.

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