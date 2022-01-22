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суббота, 22 января 2022 22:55

Бум торговых центров: сколько и где появится в этом году
17

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17 торгово-развлекательных центов обещают открыть в 2022 году в Украине. Шесть ТРЦ появятся в Киеве, три в Одессе и области, три – в Хмельницком и области, а также по одному в Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде и Житомире.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров.

КИЕВ

ТРЦ Ocean Mall

Местонахождение: Киев, ул. Антоновича

Девелопер: Mandarin Plaza

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: ІІ квартал 2022 года

Автор: rau.ua
  Ocean Mall, Киев
Ocean Mall, Киев

Девелопер проекта неоднократно переносил сроки запуска этого ТРЦ. Сначала владелец проекта Вагиф Алиев, который выкупил Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ уже к концу 2018-го, а впоследствии переносил дату на 2019, 2020, 2021 и вот теперь на 2022-й год. Ocean Mall – это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и развлекательную составляющую.

В составе зоны entertainment будет оборудован digital-парк и лазерный кинотеатр с залом IMAX. Также в ТРЦ запланировано открытие магазина IKEA. Кроме того, планируется разместить продуктовый гипермаркет. Всего проект объединит 800 магазинов.

ТРЦ New Ray

Местонахождение: Киев, ул. Драйзера, 21

Девелопер: Build Commerce Group

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  New Ray, Киев
New Ray, Киев

ТРЦ возводят на базе бывшего универмага "Троещина" на перекрестке улиц Драйзера и Бальзака. Сначала его планировали открыть в 2019 году, но вот уже четвертый год откладывают. На территории объекта будет расположен кинотеатр на 6 залов, развлекательную зону, а также супермаркет на цокольном этаже.

ТРЦ Апрель (II очередь)

Местонахождение: Киев, пр-т Л. Курбаса, 20

Девелопер: Kyivproekt Development

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Aprel, Киев
Aprel, Киев

Еще один объект, открытие которого переносится из года в год – вторая очередь ТРЦ Апрель. Первая фаза проекта введена в эксплуатацию в 2014 году, а ее якорными операторами выступили ресторан Мс Donalds, супермаркет Billa (сейчас на его месте Novus) и магазин товаров для дома JYSK.

Вторая очередь должна стать более масштабной. Якорями объекта станут продуктовый супермаркет, детский развлекательный центр и 6-зальный кинотеатр. 33 тыс. кв. м торговых площадей будут выделены под магазины сегментов fashion, электроники, спортивных и детских товаров. В структуре проекта предусмотрено офисное пространство April City Office Space.

ТРЦ White Lines

Местонахождение: Киев, ул. Васильковская, 1

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: I квартал 2023 года

Автор: rau.ua
  White Lines, Киев
White Lines, Киев

Четырехуровневый ТРЦ строится в Голосеевском районе и входит в состав одноименного многофункционального комплекса на базе бывших корпусов "Довженко-Центра". Девелопером проекта выступает компания A-Development, реализовавшая уже несколько объектов, в том числе ЖК SmartPlaza Obolon, SmartPlaza Polytech и т.д. Якорными арендаторами ТРЦ White Lines станут Сильпо и фитнес-клуб Energym.

ТОЦ Olympic Park

Местонахождение: Киев, проспект Бажана, 17

Девелопер: Status Group

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Olympic Park, Киев
Olympic Park, Киев

Торгово-офисный центр Olympic Park возводится в составе одноименного жилищного комплекса на левом берегу Днепра. В составе объекта планируется галерея бутиков, продуктовый супермаркет, рестораны, аптека и банковское отделение, фитнес-центр и салоны красоты, а также офисные помещения.

ТРЦ Lake Plaza

Местонахождение: Киев, ул. Маршала Малиновского, 12

Девелопер: Кропперс Групп

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Lake Plaza, Киев
Lake Plaza, Киев

В июле 2021 года ТРЦ Метрополис начал масштабную реконструкцию и будет превращен в многофункциональный комплекс. Уже выполнен ребрендинг, название объекта изменилось на Lake Plaza.

Вскоре будут обновлены фасад и дизайн внутренних помещений объекта. Изюминкой фасада станет видеоэкран общей площадью более 300 кв. м.

Офисы класса В+ общей площадью 11 тыс. кв. м займут третий, четвертый и пятый этажи.

ХАРЬКОВ

ТРЦ Planeta Mall (II очередь)

Местонахождение: Харьков, Кольцевая дорога, 4 А

Девелопер: Золотая нива

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: апрель 2022 года

Автор: rau.ua
  Planeta Mall, Харьков
Planeta Mall, Харьков

Первая очередь харьковского ТРЦ Planeta Mall (прежнее название – Магеллан) была введена в эксплуатацию еще в 2011 г. на улице Кольцевая дорога, 4 А, вторая – площадью 66 тыс.кв. м – так и не была запущена.

Владельцем ТРЦ был украинский бизнесмен Анатолий Юркевич, потерявший объект из-за долга ВТБ Банку. После вывода российского финучреждения с украинского рынка Фонд гарантирования вкладов продал Магеллан малоизвестной компании Золотая нива за 245,9 млн грн.

В начале 2020 года компания UTG сообщила, что новые владельцы Магеллана приняли решение о глобальном изменении формата торгового центра и его комплексном ребрендинге. ТРЦ сменил название на Planeta Mall, и начал комплексную реконструкцию.

Согласно утвержденному проекту и концепции ТРЦ, предполагается, что в трехэтажном комплексе разместится более 120 магазинов и 15 ресторанов. Якорными арендаторами Planeta Mall будут продуктовый супермаркет Сильпо, универмаг JYSK, детский развлекательный центр, супермаркеты электроники, а также семизальный кинотеатр.

ОДЕССА И ОБЛАСТЬ

ТЦ Меркурий

Местонахождение: Одесса, ул. Семена Палия, 99 В

Девелопер: Меркурий+

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Меркурий, Одесса
Меркурий, Одесса

На финальном этапе строительства в Одессе находится четырехэтажный торговый центр Меркурий в центре поселка Котовский вдоль Центрального проспекта. Здесь будут расположены более 180 магазинов с украинской и зарубежной продукцией.

ТРЦ Riviera (II очередь)

Местонахождение: с. Фонтанка Одесской области, Старониколаевская дорога, 101 А

Девелопер: Новые бизнес-взгляды

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Riviera, Фонтанка/Одеса
Riviera, Фонтанка/Одеса

В 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредитную линию в сумме 52,2 млн евро для увеличения арендной площади одесского ТРЦ Riviera на 18 тыс. кв. м.

В ТРЦ Riviera сейчас работает более 190 магазинов известных международных и украинских марок, кафе, боулинг на 16 дорожек, строительный гипермаркет, развлекательный комплекс для детей и open air площадка.

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ТРЦ Покровский

Местонахождение: Одесская область, г. Измаил, ул. Покровская, 46

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2022 года

Автор: rau.ua
  Pokrovsky, Измаил
Pokrovsky, Измаил

ТРЦ Pokrovsky находится возле главного по посещаемости объекта в городе – "Измаильский центральный рынок". В трехуровневом ТРЦ будут размещены наиболее востребованные жителями города: продовольственный супермаркет, детский развлекательный центр, магазины товаров для дома, одежды и обуви, косметики, электроники и другие.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

ТРЦ Велес (II очередь)

Местонахождение: Ивано-Франковск, ул. Вовчинецкая, 225 А

Девелопер: 555-ИФ

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: ІІІ квартал 2022 года

Автор: rau.ua
  Велес, Ивано-Франковск
Велес, Ивано-Франковск

Строительство второй очереди этого ТРЦ началось в 2019 году и планировалось закончить в IV квартале 2021 года. Но впоследствии сроки продлили. Для завершения строительства проекта, девелоперская компания 555-ИФ подписала долгосрочное соглашение с Райффайзенбанком о выделении кредита на 300 млн грн.

Якорными операторами второй очереди станут: продуктовый супермаркет, детский развлекательный центр, кинотеатр, сети магазинов бытовой техники и электроники, сеть ресторанов быстрого питания, фарм-ритейлер, хобби маркет, зоомагазин.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ОБЛАСТЬ

ТЦ Темп

Местонахождение: Хмельницкий

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: осенью 2022 года

Автор: rau.ua
  Темп, Хмельницкий
Темп, Хмельницкий

Четырехэтажный торговый центр Темп откроется осенью 2022 года на месте заброшенного корпуса одноименного завода. Консалтинговая компания Retail&Development Advisor занимается реализацией проекта реновации здания, а также созданием концепции и формированием пула арендаторов. Недалеко от ТЦ Темп открылся первый в Хмельницком ресторан международной сети McDonald's, что обеспечит новому комплексу дополнительный трафик. Помимо торговой составляющей в ТЦ планируется размещение спортивного комплекса, теннисных кортов, детского развивающего центра, ресторана семейного типа. Значительную часть площади займут офисные помещения класса А, дефицит которых остро ощущается в городе.

ТРЦ Proskuriv Plaza

Местонахождение: Хмельницкий, ул. Заречанская

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2022 год

Автор: rau.ua
  Proskuriv Plaza, Хмельницкий
Proskuriv Plaza, Хмельницкий

Разработчиком концепции и эксклюзивным брокером проекта выступает компания UTG. Новый ТРЦ войдет в состав многофункционального корпуса общей площадью более 50 000 кв. м. Основными якорными арендаторами ТРЦ станут продуктовый гипермаркет, шестизальный кинотеатр на 450 мест, детский развлекательный центр, универмаги одежды и обуви, а также обширная зона фуд-кортов и ресторанов.

ТРЦ Brama

Местонахождение: Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский, ул. Грушевского

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: ІІІ квартал 2022 года

Автор: rau.ua
  Brama, Каменец-Подольский
Brama, Каменец-Подольский

Якорными арендаторами нового ТРЦ станут продовольственный супермаркет, универмаги одежды и детский развлекательный центр.

ТЕРНОПОЛЬ

ТРЦ Podolyany Mall (II очередь)

Местонахождение: Тернополь, ул. Текстильная, 28

Девелопер: Подоляны

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: осенью 2022 года

Автор: rau.ua
  Podolyany Mall, Тернополь
Podolyany Mall, Тернополь

Тернопольский Podolyany Mall – один из самых больших региональных комплексов Западной Украины общей площадью около 50 тыс. кв. м был открыт еще в 2007 году, а в скором времени планируется запуск второй очереди объекта арендной площадью в 16 тыс. кв. м. Как заявлял девелопер, уже заключены предварительные договоры об аренде более 80% новых площадей. Концепция ТРЦ еще на этапе запуска проекта предполагала большую развлекательную часть – единственный в городе ледовый центр, боулинг и бильярд клубы, один из крупнейших в Украине пабов, кинотеатр, кафе, рестораны, пиццерию, кондитерскую. Здесь уже обновили и расширили зону фуд-корта, открыли детский развлекательный центр и один из крупнейших в Украине концерт-холлов.

УЖГОРОД

ТРЦ Atrium

Местонахождение: Ужгород, ул. Довженко/Почтовая площадь, 4 А

Девелопер: УК Инвестмент

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: март 2022 года

Автор: rau.ua
  Atrium, Ужгород
Atrium, Ужгород

Якорными арендаторами ТРЦ станут супермаркет Сильпо, международные универмаги одежды и обуви, а также кинотеатр.

ЖИТОМИР

ТРЦ Глобал UA (ІІІ очередь)

Местонахождение: Житомир, ул. Киевская, 77

Заявленный срок ввода в эксплуатацию: ІІ квартал 2022 года

Автор: rau.ua
  Глобал UA, Житомир
Глобал UA, Житомир

В житомирском ТРЦ Глобал UA планируется создание ІІІ очереди, а также реконцепция ІІ очереди. Первая очередь Глобал UA была открыта в 2008 году и уже в 2009 году запустили вторую очередь.

Объект станет самым большим в Украине среди городов с населением до миллиона человек. На территории комплекса сейчас работает продуктовый гипермаркет, кинотеатр, семейный центр.

На 2021 год было анонсировано открытие 17 ТРЦ в Украине, но заработали всего три – ТРЦ Respublika Park и Хит Mall в Киеве и Nikolsky в Харькове.

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