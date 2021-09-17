Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры

Мурал на крыше ТРЦ Gulliver в Киеве попал в Книгу рекордов Украины. Открыли стенопись 15 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ в Facebook.

Фото: gullivercenter.com

"Эксперт по рекордам Украины Виталий Зорин зафиксировал и предоставил документ, удостоверяющий, что мурал нарисован на наивысшей высоте в Украине - 140 метров. Он имеет длину 16,67 метра и высоту 8,43 метра", - говорится в посте.

Рекордную стенопись создал художник-муралист Виталий Гидеван и Елена Нойна. Работа над граффити длилась примерно две недели. За это время использовали более 150 баллонов краски.

"Идея мурала заключалась в том, что осенью Gulliver начинает старт космических презентаций и масштабного шоу к празднованию восьмого дня рождения. Восемь - цифра космическая. На крыше человек имеет уникальную возможность быть ближе к космосу", - отметили в ТРЦ.

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На новой 25-этажке возле станции метро Харьковская есть мурал, на котором изображена женщина с младенцем на руках. Он называется "Материнство". По словам авторов проекта, олицетворяет "устойчивые семейные ценности". Высота мурала составляет 78 м, площадь - 1,15 кв. м. Это самый высокий рисуночный мурал в Европе.