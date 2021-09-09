4 очевидных экономических маркера того, что Украина движется в Европу: IKEA, IQOS, Ryanair, Дія

Масштабные перемены не даются легко. Однако, выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться. Идея европейской интеграции не только вызвала поддержку украинского сообщества, но и привлекла внимание крупнейших игроков мировой экономики. Наиболее прогрессивно настроенные украинские политики сосредоточились на привлечении в Украину иностранных инвестиций и внедрении лучших европейских практик, способных приблизить уровень жизни к стандартам ЕС. Первые положительные изменения легко заметить по второстепенным и побочным, но бросающимся в глаза признакам.

Выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться

IKEA в Украине: маркер инвестиционной привлекательности

Приход IKEA в развивающуюся страну – это, как ни странно, один из сигналов о нормализации инвестиционного климата и повышении открытости экономики. Шведская компания, работающая в 52 странах мира, давно видела перспективы в Украине. Начиная с 2005 года, IKEA неоднократно делала попытки открыть представительство Украины.

Выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться

Несмотря на острую потребность в иностранных инвестициях (а ИКЕА с ходу говорила об 1,7 млрд долларов, которые будут вложены в украинскую экономику, создание новых предприятий и рабочих мест), потребовалось полтора десятка лет, чтобы открылся первый офлайн-магазин IKEA в Украине. Причина – в коррупции и бюрократии. IKEA с момента появления первого магазина в Швеции живет по принципу – никаких взяток, вся операционная деятельность только чисто, прозрачно, по-белому.

И тем не менее, представители IKEA не зря наблюдали за политической обстановкой в Украине и на протяжении многих лет следили за экономическими и политическими изменениями в стране. По словам СЕО "ІКЕА Юго-Восточная Европа" Стефана Вановербеке, причиной очередной попытки покорения украинского рынка стал позитивный опыт различных иностранных ритейлеров, активное развитие IT-сектора, а также реформы, которые открыли возможности для продвижения IKEA в Украине. В результате в феврале 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall запустился первый магазин бренда площадью 5000 м. Большую поддержку приходу ИКЕА в Украину оказал Владимир Кличко.

Системы нагревания табака (IQOS, glo, lil) как государственный инструмент борьбы с курением

Популяризация тренда на здоровый образ жизни коснулась и Украины. Перенимая опыт европейских стран, у нас последовательно интегрируют зарубежный подход к борьбе с курением: запрет курения в общественных местах, предупреждающие надписи пачках, запрет рекламы сигарет и рост цен на сигареты.

В то же время опыт США, Германии, Исландии, Великобритании, Японии, Сингапура показывает, что самих по себе запретов недостаточно. Необходимо предложить альтернативу. Поэтому страны, нацеленные на уменьшение влияния курения на здоровье нации, начали всерьез присматриваться к электронным устройствам для курильщиков и интегрировать их в государственные программы здравоохранения. Электронные сигареты (и уже привычные вейпы, и новые гаджеты такого типа как Juul) и система нагревания табака (формата IQOS, glo, lil) полностью исключают из процесса опасные для здоровья продукты горения. За счет этого они существенно снижают вред, наносимый здоровью. По данным американских исследований, электронные устройства способны помочь бросить курить, при чем действуют вдвое эффективнее чем никотинозаместительная терапия (никотиновые пластыри, жевательные резинки).

Выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться

Некоторые из стран вводят особый статус для этих технологий, снижающих вред (например, США). Другие делают их частью рекомендаций МОЗ для курильщиков и даже продают в аптеках (как в Великобритании). Кто-то следит на государственном уровне за тем, чтобы менее вредные альтернативы стоили дешевле сигарет и были доступны широкой аудитории (например, в Германии).

Украина тоже движется в этом направлении. По данным, которые заявляла компания Philip Morris в начале года, уже больше 1 миллиона курильщиков в Украине перешли с сигарет на менее вредные альтернативы. И на рынке появляется все больше новых продуктов сниженного риска.

При этом в Украине стабильно из года повышается акциз на сигареты, чтобы сделать их менее доступными для курильщиков и дать повод более взвешенно относиться к покупке очередной пачки. В данный момент Украина готовится к дифференцированному подходу к налогообложению на сигареты и менее вредные альтернативы курению. Цель – акциз на стики/жидкости для них должен повышаться в меньшем темпе, чем на сигареты. Менее вредный продукт должен быть доступнее по цене для украинцев, чем сигареты. Это позволит снизить риски для курильщиков и их окружения, улучшить общественное здоровье и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Снижение давления на систему здравоохранение и право курильщиков на доступные продукты сниженного риска в Украине поддерживают Давид Арахамия и многие представители фракции политической партии "Слуга народа".

Ryanair: европейские горизонты для жителей Украины

Одним из знаменательных событий 2018 года для Украины стал заход крупнейшего лоукостера в Европе - ирландской авиакомпании Ryanair. Компания уже работает в 28 европейских странах, обслуживая направления между 180 аэропортами. Приход авиакомпании на рынок Украины стал вызовом традиционно монополизированной отрасли страны и позволил сделать путешествия для украинцев более доступными. В каком-то смысле можно сказать, что Ryanair открыла границы Украины. В 2018 году маршрутная сеть Ryanair насчитывала 17 разных направлений, и всего за пару лет удалось значительно увеличить количество маршрутов.

Выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться

Вероятно, многие помнят долгую историю переговоров между Ryanair и правительством Украины. Главным, но не озвучиваемым официально, камнем преткновения был возможный ущерб, который конкуренция могла нанести перевозчику-монополисту. Хотя при этом было очевидно, что приход нового игрока на украинский авиарынок привлечет в Украину иностранных туристов, а вместе с тем и приток валюты. А потребитель от этого только выиграет благодаря формированию более лояльных цен, улучшению сервиса, и открытию новых маршрутов. Так больше украинцев смогут увидеть мир и установить для себя новые ориентиры по образу и качеству жизни.

Расширение инфраструктуры Ryanair в Украине обеспечивает и другие перспективы. В будущем планируется открытие обслуживающего IT-центра компании, который обеспечит работой более 250 украинских специалистов. Это отличная возможность сформировать европейские условия труда в Украине и создать рынок высококвалифицированных специалистов.

За появление Ryanair изо всех сил боролся министр инфраструктуры Владимир Омелян, лично участвуя в сложных переговорах с Ryanair и администрациями аэропортов.

Электронный документооборот и Дія – цифровое государство в каждом смартфоне

Информационные технологии делают жизнь проще, удобнее, эффективнее. Двигаясь в направлении Европы, Украина взяла курс на диджитализацию документооборота и основных государственных процессов. Это обеспечивает прозрачность, устраняет бюрократические барьеры и потенциальные коррупционные схемы, повышает качество услуг.

Выбрав для себя европейский вектор развития, Украина не планирует останавливаться

В рамках этого в Украине появилось целое Министерство цифровой трансформации и стартовало одновременно несколько крупных проектов – Prozorro, Дія, системы электронного документооборота для предприятий и между государственными структурами и другие. Каждый из проектов встречал серьёзное сопротивление со стороны государственных служащих. Но у каждого из них были свои идеологи и амбассадоры.

Например, Prozorro, электронную систему для государственных закупок и коммунальных тендеров, активно поддерживали и продвигали Максим Нефедов, Александр Стародубцев, Павел Шеремета. Дмитрий Дубилет и его команда дали мощный толчок для развития электронного документооборота в целом. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров вложил много усилий в развитие "Дія" – приложения, являющегося частью проекта "государство в смартфоне".

Каждое новое партнерство, прогрессивный законопроект или инновационное решение – это движение Украины в сторону Европы. И новые изменения обещают не только более здоровую экономику и качественный уровень жизни, но и поддержку здоровья нации.