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суббота, 18 сентября 2021 19:15

"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ

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&quot;Ocean Plaza, требую объяснений&quot; - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
Блогер пришел в ТРЦ в костюме рыцаря, сделанном из металла. Фото: скриншот с видео

В Киеве охрана ТРЦ Ocean Plaza не впустила внутрь украинского блогера Антона Мурафу, который пришел туда в рыцарских доспехах.

Об этом киевлянин сообщил в Instagram. Когда произошел инцидент, не уточнил.

Охрана заявила, что мужчина не "проходит по дресс-коду".

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"Я не думал, что в XXI веке еще может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида. Ocean Plaza, я требую объяснений", - написал блогер.

На кадрах видно, что в доспехах мужчина зашел на первый этаж ТРЦ и пытался пройти через металлоискатель. Устройство сразу сработал. Блогер сделал еще несколько попыток, оставив на столе телефон и ключи.

После этого охрана сообщила, что на территории торгового центра в таком виде находиться нельзя. Блогер был вынужден покинуть ТРЦ.

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Публикация от Мурафа Антон (@murafa)

На заседании горсовета Черноморска в Одесской области начальница отдела культуры Юлия Кристанова танцем поздравила мэра города Василия Гуляева с днем рождения. Чиновница была в костюме балерины. Станцевала фрагмент "Лебединого озеро". К выступлению также присоединился мужчина в костюме чумного врача.

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Дата
18
сентября

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