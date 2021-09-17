"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ

Блогер пришел в ТРЦ в костюме рыцаря, сделанном из металла. Фото: скриншот с видео

В Киеве охрана ТРЦ Ocean Plaza не впустила внутрь украинского блогера Антона Мурафу, который пришел туда в рыцарских доспехах.

Об этом киевлянин сообщил в Instagram. Когда произошел инцидент, не уточнил.

Охрана заявила, что мужчина не "проходит по дресс-коду".

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"Я не думал, что в XXI веке еще может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида. Ocean Plaza, я требую объяснений", - написал блогер.

На кадрах видно, что в доспехах мужчина зашел на первый этаж ТРЦ и пытался пройти через металлоискатель. Устройство сразу сработал. Блогер сделал еще несколько попыток, оставив на столе телефон и ключи.

После этого охрана сообщила, что на территории торгового центра в таком виде находиться нельзя. Блогер был вынужден покинуть ТРЦ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мурафа Антон (@murafa)

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