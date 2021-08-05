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четверг, 05 августа 2021 21:35

Фильм с Алисией Викандер покажут на Одесском кинофестивале

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Фильм с Алисией Викандер покажут на Одесском кинофестивале

Фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" американского режиссера Дэвида Ловера покажут в рамках внеконкурсной программы "Гала-Премьеры" на двенадцатом Одесском кинофестивале.

Лента основана на поэме неизвестного автора "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь", одной из самых выдающихся произведений английской литературы. По сюжету, своенравный племянник и наследник короля Артура сэр Гавейн принимает вызов таинственного гиганта Зеленого Рыцаря. В фильме он борется с привидениями, гигантами и ворами.

Роль сэра Гавейна исполнил обладатель премии BAFTA Дев Патель. Лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер сыграла роли Эссель и Леди.

Показ ленты на кинофестивале состоится 14 августа. В украинский прокат фильм выйдет 26 августа.

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Одесский международный кинофестиваль впервые состоялся в 2010 году. Сейчас это один из крупнейших зрительских кинофорумов в Восточной Европе. В прошлом году лучшим фильмом Одесского кинофестиваля стал украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. В течение 11 лет проведения фестиваля его гостями были известные в мире актеры и режиссеры, в частности Катрин Денев, Кристофер Хэмптон, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Роуз Макгоуэн, Эрик Робертс, Клаудиа Кардиналле, Дэрил Ханна, Даррен Аронофски, Рутгер Гавер и другие.

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