Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото

В Киеве на ул. Большая Васильковская, 143/2 возле ТРЦ Ocean Plaza появился особый мурал.

Его нарисовали краской, которая очищает воздух, пишет Вit.ua.

Фото: bit.ua

Краска создана по технологии, использующей энергию света. Она разрушает вредные загрязнители воздуха и превращает их в безвредные вещества.

Любая поверхность, покрытая этой краской, становится активным очистителем воздуха. Очищения воздуха стенописью эквивалентно очистке 200 деревьями.

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Цель такого проекта - привлекать внимание к проблеме полиэтиленового мусора.

"Мне приятно быть частью этого проекта. Многие люди даже не задумываются о том, насколько вреден пластик. Потому что не задумываются о будущем в целом. Наша планета - дом для наших детей", - рассказала автор мурала, художница Ася.

В Киеве установили стену из мха, которая тоже очищает воздух. Модуль абсорбирует пыль, уменьшает шум от автомобилей, а также делает пространство более уютным и привлекательным.