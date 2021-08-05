Возле киевского ТРЦ появился мурал-очиститель воздуха: яркие фото

В Киеве на ул. Большая Васильковская, 143/2 возле ТРЦ Ocean Plaza появился особый мурал.
Его нарисовали краской, которая очищает воздух, пишет Вit.ua.
Краска создана по технологии, использующей энергию света. Она разрушает вредные загрязнители воздуха и превращает их в безвредные вещества.
Любая поверхность, покрытая этой краской, становится активным очистителем воздуха. Очищения воздуха стенописью эквивалентно очистке 200 деревьями.
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Цель такого проекта - привлекать внимание к проблеме полиэтиленового мусора.
"Мне приятно быть частью этого проекта. Многие люди даже не задумываются о том, насколько вреден пластик. Потому что не задумываются о будущем в целом. Наша планета - дом для наших детей", - рассказала автор мурала, художница Ася.
В Киеве установили стену из мха, которая тоже очищает воздух. Модуль абсорбирует пыль, уменьшает шум от автомобилей, а также делает пространство более уютным и привлекательным.
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