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среда, 12 января 2022 13:37

Свитолина рассказала, сколько у нее квартир

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Свитолина рассказала, сколько у нее квартир
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина рассказала о своей недвижимости.

Украинская теннисистка имеет жилье в Киеве, Лондоне и Монако.

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"У меня в Киеве есть... не большая. Живу очень скромно, так сложилось. Люблю, чтобы не было излишеств. В Одессе у меня родители живут, бабушка. Там у нас тоже есть недвижимость.

Также у меня есть квартиры в Лондоне и Монако", - сказала Свитолина в интервью Дмитрию Гордону.

Эллина Свитолина неудачно начала новый сезон. В первом матче года проиграла россиянке Анастасии Гасановой, а на турнире в Аделаиде уступила американке Мэдисон Киз. Следующим турниром для украинки будет Открытый чемпионат Австралии по теннису.

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