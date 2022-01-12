"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец не задекларировал элитный внедорожник Toyota Highlander. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что народный избранник указал в декларации ложные сведения более чем на 1 млн грн.

Кто еще из нардепов девятого созыва "попался" на нарушениях в декларации – в материале Gazeta.ua.

Автор: Европейская правда Виктор Медведчук не задекларировал земельные участки, автомобили и дом в Киеве на 73 млн. грн.

Рекордсменом среди нарушителей декларирования является народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он не задекларировал земельные участки, автомобили и дом в Киеве на 73 млн грн, выяснило НАПК после проверки декларации за 2020 год. Медведчук не задекларировал более 6 га земли в Киеве стоимостью свыше 29 млн грн, на котором также размещен дом площадью 2,9 тыс. кв. м. Стоимость составляет 16 млн. грн. Не задекларировал земельный участок в Крыму, право пользования которым имеет жена Оксана Марченко. Нардеп "забыл" и стоимость четырех собственных автомобилей и шести авто, принадлежащих жене.

Автор: Громадське Юрий Камельчук не задекларировал недвижимость, компании и автомобиль на 6,8 млн грн

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук не задекларировал недвижимость, компании и автомобиль за 6,8 млн грн. Об этом НАПК сообщило после анализа декларации за 2020-й. Камельчук не указал квартиру площадью 63 кв. м в Киеве, за которую он получает компенсацию. Стоимость этой квартиры составляет 4,7 млн грн. Не указал в декларации он и автомобиль Skoda Favorit 1992 года выпуска. Не задекларировал 100% доли в ООО "Бизнесфорум системс", в ООО "Бизнесфорум" и корпоративные права в ООО "Бизнесфорум групп".

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Автор: Главком Тарас Козак отметил в декларации недостоверные сведения на сумму 1,8 млн грн

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Тарас Козак отметил в декларации недостоверные сведения на сумму 1,8 млн грн, сообщило НАПК в декабре 2021-го. Народный избранник не отметил земельный участок под жилым домом, недостоверно указал стоимость его корпоративных прав в закрытом после санкций Совета нацбезопасности и обороны телеканале NewsOne, не указал также закрытые телеканалы "112 Украина" и ZiK, где он был владельцем. Также депутат не указал деньги на счетах в банках Беларуси и Кипра. НАПК самостоятельно не смогло узнать, сколько именно средств Козак хранит за границей, но по данным Службы безопасности речь идет о почти €9 млн.

Автор: Facebook Андрей Николаенко снизил стоимость автомобиля BMW G11 740d xDrive 2017 года на 1,48 млн грн

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко снизил стоимость автомобиля BMW G11 740d xDrive 2017 года на 1,48 млн грн. НАПК сообщило об этом после проверки декларации политика за 2020 год. Николаенко задекларировал в собственности автомобиль, который он купил якобы за 1,92 млн грн. Согласно договору купли-продажи автомобиля, его стоимость составляет почти 3,4 млн грн, как установило Нацагентство.

Автор: Liga.net Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 млн грн ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей

Нардеп "Европейской солидарности" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 млн грн, показала проверка НАПК.

Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании с 2013 года и не указал его в декларации. Народный депутат отметил, что подарил дом матери и она должна была переоформить документы. В Нацагентстве выяснили, что соглашение не было оформлено должным образом.

За преднамеренное ложное декларирование грозит штраф до 5 тыс. грн, ограничение или лишение свободы до двух лет – все зависит от суммы несоответствия.

В октябре 2020 Конституционный суд под председательством Александра Тупицкогопризнал неконституционной статью о наказании за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За майбутнє". В декабре 2021-го президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности, а в марте отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КС.