Землю будут продавать на электронных аукционах - Зеленский подписал закон

После запуска рынка земли покупать участки можно будет исключительно на аукционах. Президент Владимир Зеленский подписал закон о земельных торгах.

Автор: Елена Луценко Гарантийный взнос по лоту должен составлять не менее 30% от стартовой цены

Электронная торговая система будет работать онлайн в режиме реального времени. То же касается аренды земли, эмфитевзиса и иной передачи прав пользования.

С победителем электронных торгов, который предложил наивысшую цену, будут заключать договор купли-продажи, аренды, права на застройку или долгосрочной аренды земельного участка.

Гарантийный взнос по лоту должен составлять не менее 30% от стартовой цены.

"Сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме - с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками. Электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации", - говорится в записке к законопроекту.

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Рынок земли в Украине заработает с 1 июля.

Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является крупнейшим "банковским депозитом" и ценностью. "Ни в коем случае не продавайте свою землю, это самая большая ценность, которая у вас есть, это самый большой банковский депозит", - заявил министр в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24". Он призвал не верить манипуляциям, которые распространяются в стране, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки.