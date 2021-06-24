В Минагрополитики советуют украинцам не продавать землю

Через неделю стартуют продажи земли. Фото: Сегодня

Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является наибольшим "банковским депозитом" и ценностью.

"Ни в коем случае не продавайте свою землю, это наибольшая ценность, которая у вас есть, это наибольший банковский депозит", – заявил министр в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Он призвал не верить манипуляциям, которые распространяются в стране, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки.

"Мы поставили ограничение по иностранным банкам, открыли все реестры, все данные. И общество увидит, кто платит налоги, кто владелец земли", – отметил он.

"Отдельный вопрос о слое земли, который "планируется вывозить в вагонах в Китай или арабские страны". Мы прописали в законе отдельные нормы о сертифицированных подрядчиках, системе контроля", – отметил министр.

"Манипуляция, что с 1 июля иностранцы будут допущены. Люди, не верьте в эти фейки, никаких иностранцев нет, мы четко прописали, что допуск иностранцев только через всеукраинский референдум", – рассказал Лещенко.

С 1 июля "небо не упадет", и ничего глобально не изменится – просто у украинцев появится право собственности на землю.

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За неделю до введения рынка земли Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра прав на недвижимое имущество. Преимущественное право выкупа земли будут иметь аграрии, которые много лет работают на ней. Все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона.