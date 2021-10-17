Зеленский назвал условие, при котором бы Медведчука обменяли на заключенных Кремля

Медведчука подозревают в государственной измене. Он находится под домашним арестом. Фото: Reuters

Если бы Российская Федерация подтвердила, что у нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука есть российское гражданство, Украина бы рассмотрела возможности его обмена на пленных граждан Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство.

С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский.

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12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн, по версии следствия. 11 мая этого года Медведчук уже получил подозрение. Его с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. От 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.