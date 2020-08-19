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среда, 19 августа 2020 21:10

Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий

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Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Компании готовы выплачивать заработную плату два раза в месяц. Некоторые могут получать средства после отработанной смены. Фото: НБУ

В Украине после ослабления карантина работодатели активно ищут новых сотрудников.

На сайтах поиска работы компании публикуют вакансии с оплатой труда выше средней. Несмотря на разгар лета и сезон отпусков, украинцы могут найти работу на зарплату от 35 тыс. грн, пишет The Point.

Старший продавец отдела бакалеи в Good Wine

Столичная компания приглашает на работу специалиста на зарплату 35 тыс. грн. За счет процентов от продаж в месяц в среднем доход составляет 40 тыс. грн. Нужен человек с хорошими организационными навыками, опытом работы на руководящих должностях, знанием английского. Нужно будет заниматься организацией работы команды, анализировать продажи, консультировать гостей, внедрять новые процессы.

Исполнительный ассистент в King Star Alliance

Специалиста ищет международный холдинг, который ведет проекты в сфере web-разработки, IT-консалтинга, маркетингового продвижения продуктов. Офис расположен во Львове. Есть возможность зарабатывать 50 тыс. грн. Обещают премии, уютный офис и международное обучение. Ищут активного, способного быстро учиться кандидата. Нужен человек со знанием английского, умением вести переговоры, работать в режиме многозадачности и выполнять задачи в срок.

Водитель в Express-T

Транспортно-экспедиционная компания в Киеве приглашает на работу водителей категории СЕ на автовоз. Заработную плату в размере 35 тыс. грн обещают выплачивать дважды в месяц. Также предлагают официальное оформление, работу на автомобилях Volvo, Mercedes, Man "Euro 3-5".

Инженер отдела технического контроля в "Автомагистраль-Юг"

Компания, которая занимается дорожным строительством, ищет инженера с высшим образованием, опытом работы на аналогичной должности не менее трех лет, знанием дорожно-строительных нормативных документов. Есть возможность зарабатывать 35 тыс. грн. Придется контролировать производственно-хозяйственную деятельность участка, качество выполнения работ, составлять графики выполнения работ, вести учет объемов выполненных работ. Компания оплачивает проживание, питание, проезд. Обещает полную занятость с индивидуальным графиком отпусков.

Программист 1С в Concert.ua

Столичная компания по продаже билетов на развлекательные мероприятия предлагает работу на 50 тыс. грн. Нужен человек с опытом от 2-х лет, знанием основ бухучета, бизнес-процессов торгового предприятия.

Руководитель отдела маркетинга в 4Limes

Агентство комплексных IT-решений для бизнеса в Одессе ищет активного и ответственного специалиста с опытом создания маркетинговых кампаний и планирования бюджета на маркетинг компании. Нужен кандидат со знанием английского. Работать предлагают в офисе в центре города, обещают оплачиваемый двухнедельный отпуск, оплачиваемый испытательный срок. Компенсировать расходы на мобильную связь, проезд, командировки. Зарплата - 35-45 тыс. грн.

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Курьер в Glovo

Работника ищут в Киеве. Нужно доставлять небольшие заказы. Если отсутствует собственный транспорт, компания на выгодных условиях предлагает свой. Возможно осуществлять доставку пешком. Возможно зарабатывать до 35 тыс. грн в месяц. Выплаты осуществляются еженедельно.

Технолог в Roshen

В команду приглашают кандидата с высшим образованием, опытом работы от 2-х лет, знанием технологических процессов. Предлагают полную занятость, 40 тыс. грн заработной платы, официальное трудоустройство и медицинское страхование.

Директор отдела продаж в "ВікнаНові"

В Днепре завод-производитель окон ищет человека, который владеет различными техниками продаж и навыками работы с возражениями. Специалисту готовы платить более 70 тыс. грн.

Водитель такси в GatiLow&Co

Столичная компания предлагает работу водителю. Есть возможность выбирать смены, но работать придется 12 часов. Зарплату выплачивают ежедневно после смены. Доход в месяц составляет 20-40 тыс. грн. Обязательно наличие прав категории В, стаж вождения от трех лет, опрятный внешний вид.

В Украине зарплату более 25 000 грн получают 6,6% граждан. Преимущественно украинцы ежемесячно получают от 4723 до 6000 грн - 20,2%, свидетельствуют данные Госстата.

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