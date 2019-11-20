"Закрывает путь к энергоинтеграции": Сюмар пообещала добиться отмены "поправки Геруса"

Депутат от Евросолидарности Виктория Сюмар: "открытие рынка электроэнергии с Россией закрывает Украине путь к фактически энергопакету совместно с Европейским Союзом". Фото: Pexels

Поправка главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая позволила импортировать электроэнергии из России, закрывает путь Украины к энергоинтеграции с ЕС. Оппозиция будет добиваться ее отмены.

Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Мы, как оппозиция будем голосовать за ее отмену. Потому что нас серьезно беспокоит, прежде всего, то, что эта поправка, открытие рынка электроэнергии с Россией закрывает Украине путь к фактически энергопакету совместно с Европейским Союзом. А это, собственно говоря, та интеграция, которая является одной из важнейших элементов евроинтеграции, именно энергетическая интеграцию в единую энергетическую систему с Европейским Союзом", - отметила нардеп.

"Мы к этому стремились, мы к этому шли много лет. И здесь в период войны мы видим, что это перечеркивается и, наоборот, открывается энергорынок с Россией. Это совершенно абсурдное решение", - сказала Сюмар.

Она также отметила, что и в провластной фракции часть депутатов готовы голосовать за отмену "поправки Геруса", понимая ее негативные последствия для страны.

"Мне известно, даже многие депутаты в правящей партии готовы голосовать за отмену этой поправки, понимая, что это недопустимо во время войны, что это перечеркивает евроинтеграцию, что это реально несет достаточно серьезные убытки для экономики страны", - сообщила Сюмар.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Ранее украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлимым с юридической точки зрения.