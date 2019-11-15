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Законопроект о легализации азартных игр предусматривает наличие дублирующих контрольных органов - эксперт

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Законопроект о легализации азартных игр предусматривает наличие дублирующих контрольных органов - эксперт
Адвокат Игорь Галицкий: "Есть все шансы парализовать деятельность лотерейного рынка в Украине"

Подготовка в ускоренном режиме легализации игрового бизнеса уже породила 8 законопроектов на эту тему. От основного правительственного законопроекта 2285, по оценкам экспертов, они практически не отличаются. Однако такие отличия все-таки есть, и они представляют немалую угрозу для дальнейшего существования отрасли и для общества в целом. Эксперт, адвокат Игорь Галицкий в одном из клонов, законопроекте 2285-1, поданном депутатом от "Слуги народа" Олегом Марусяком, обратил внимание на Заключительные и переходные положения его проекта закона. По мнению Галицкого, "они имеют все шансы парализовать деятельность лотерейного рынка в Украине", - публикует оценку Игоря Галицкого Униан.

В частности, в Заключительных и переходных положениях законопроекта 2285-1, по словам адвоката, фигурирует некая временная комиссия, на которую возложены функции приема информации и документов от операторов лотерей во время переходного периода, отведенного данным законопроектом для получения новых лицензий игроками рынка.

Здесь же, в проекте закона, заложено явное дублирование функций двумя органами, а полномочия дополнительного временного органа крайне туманны.

"Законопроектом уже предусмотрено существование Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, тем более дублирование ее функций другой комиссией, только временного характера, представляется излишним. Это не ускоряет процесс получения новых лицензий операторами числовых лотерей, а замедляет его из-за выстраивания новых бюрократических преград", - приходит к выводу Игорь Галицкий.

Эксперт также указывает на недостаточный для качественного перехода на новые правила срок, отведенный законопроектом.

"Заключительные и переходные положения законопроекта 2285-1 требуют от тех операторов лотерей, которые работают по действующему закону о лотереях 2013 года, представлены на рынке сегодня и хорошо известны, остановить проведение классической числовой лотереи, в том числе закрыть пункты распространения тиражных числовых лотерей по всей территории страны. Сделать это нужно не позднее чем через три месяца с момента вступления в силу нового закона. А вступление в силу запланировано на 1 января 2020 года", - пишет Игорь Галицкий.

В целом же, законопроект нацелен на полное вытеснение с рынка классических лотерей, единственных легальных на сегодня операторов, в отличие от казино, онлайн-казино и букмекерских компаний, считает Галицкий. А это, вместо выведения из тени текущих игроков, может привести к полному хаосу, легализации ранее подпольных игровых заведений и разгулу лудомании.

"Попытки изобрести усложненный переходный механизм - не лучший вариант. Если он будет применен, то трагические последствия очевидны: продажа числовых лотерей прекратится, налоги перестанут поступать в государственный бюджет, а у миллионов игроков будет украдена мечта, надежда и шанс разбогатеть, провести интересно время, получить удовольствие от игры", - заключает Игорь Галицкий.

Напомним, среди украинцев возможная легализация азартных игр не находит поддержки. Так, проведенный недавно опрос показал, что 60% населения выступают против такого развития событий.

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