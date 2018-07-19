Закон о евробляхах будет красть из госбюджета миллиарды гривен ежегодно

Снижение акцизов на растаможку евроблях будет красть из бюджета 2 млрд грн ежегодно

В Кабинете Министров объяснили, что проект закона о снижении акцизов на растаможку евроблях будет красть из бюджета 2 млрд грн ежегодно. Об этом говорится в заключении Кабмина к проекту закона № 8487.

"Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно", - говорится в документе, сообщает "Экономическая правда".

По словам чиновников, в законопроекте не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета. Это не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

По словам экспертов, введение предложенных ставок акцизного налога может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

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"Реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет", - говорится в заключении.

13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекта, который позволит снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто. Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.