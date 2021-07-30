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За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза"

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За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа &quot;Кентавр&quot; или &quot;Гюрза&quot;
Генеральный директор ЗАО "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко: "Эстонские корабли вообще не предназначены для участия в военных действиях". Фото: 5 канал

Нельзя сравнивать корабли иностранного производства и катера, изготовленные заводом "Кузница на Рыбальском", потому что это суда различного класса и предназначены они для выполнения различных задач. Соответственно, некорректно сравнивать и стоимость украинских "Кентавров" и иностранных судов.

Об этом написал заместитель генерального директора ЗАО "Кузница на Рыбальском" по подготовке производства Сергей Белозубенко в колонке "Быть или нет "москитному" флоту?" для "Украинской правды".

Заместитель директора "Кузни" отметил, что два из трех катеров, которые завод должен произвести по контракту, были изготовлены и физически уже находятся в Одесском порту. "Они не только проходят государственные испытания и доработки, но на них тренируются экипажи. В случае необходимости катера хоть сейчас могут выполнить задачи по обороне страны, для которых собственно и предназначались", - подчеркнул Белозубенко.

"Конечно, введение в состав флота двух десантных "Кентавров", которые радостно приветствовал сам президент Зеленский в 2019 году, несколько затянулось, но задержка выполнения Государственного оборонного заказа стала вообще "визитной карточкой" новой власти, которая будто не понимает, что идет война. Доработка уже поставленных катеров, доводка определенных узлов является нормальной мировой практикой (особенно для пилотных проектов, которыми являются "Кентавры"), поскольку заказчик по ходу производства выдвигал ряд новых требований - и на это вряд ли согласились иностранные производители", - также пояснил он.

Белозубенко заметил, что в статье Глеба Каневского "Москитный флот или турецкие корветы? Почему власть отказывается от стратегии ВМС" речь идет о 443 млн грн. за три катера типа "Кентавр".

"Если грубо разделить на 3 и отняв НДС, поскольку цена иностранных аналогов без оружия, без НДС и транспортировки - примерно по 4,5 млн долларов за один. Такую цену автор сравнивает с 15 млн долларов за небронированный американский катер "Mark VI" и 4 млн долларов за гражданский без вооружения, предназначенный для нужд немецкой таможни и полиции эстонский "Patrol 24", - отметил заместитель директора "Кузни".

"Эти эстонские корабли вообще не предназначены для участия в военных действиях. Зато катера "Кузни" изготовлялись исключительно под заказ Военно-морских сил для выполнения боевых задач. Итак, 4 миллиона долларов - это стоимость безоружных гражданских судов", - отметил Белозубенко.

По его словам, заказ в дружеской к ​​Украине Турции большого корвета, задача которого воевать за пределами Черного моря в то время, когда Россия угрожает нашим территориям, не эффективен.

"По сути, государство потратит на турецкий корвет годовой бюджет на переоснащение ВМС Украины. А за 3,4 млрд грн., которые пойдут только в течение одного года на производство корвета класса "Ада", можно было бы сделать до 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза". И то с современными повышенными требованиями к броне и вооружению. Потребности москитного флота составляют 26 катеров. Таким образом, годовые расходы только на один корвет позволят построить весь москитный флот", - подчеркнул он.

Белозубенко подчеркнул, что коллектив "Кузницы на Рыбальском" все дела против руководства завода считает политическими и заказными, а запрет Министерства обороны проводить государственные испытания катеров, которых сегодня не хватает на море - сознательным ударом по обороноспособности всей Украины.

"Работники Завода требуют прекратить преследование их предприятия. В случае продолжения травли, коллектив готов к протесту. Поскольку мы понимаем, что предприятие сознательно доводят до банкротства", - отметил он.

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