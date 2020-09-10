За что пока не могут оштрафовать евробляхи: объяснение МВД

При въезде в Украину все машины с иностранными номерами будут попадать в базу данных. Фото: unsplash.com

Камеры видеофиксации пока не могут штрафовать за превышение скорости автомобили на иностранной регистрации.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, система, позволяющая штрафовать "евробляхы" за превышение скорости, находится на стадии разработки. В ее создании участвует МВД, Государственная пограничная служба, Исполнительная служба и другие ведомства.

Предполагается, что при въезде в Украину все машины с иностранными номерами будут попадать в базу данных. Если камеры автофиксации зафиксируют нарушение скоростного режима такими автомобилями, то информацию автоматически передадут в Госпогранслужбу, пишет biz.ligazakon.

Если автомобилист не оплатит штраф при выезде из Украины, то его в следующий раз его сюда не пустят.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что есть законный механизм наказания и для граждан Украины, которые ездят на "евробляхах".

С 1 июня патрульная полиция вынесла 833 949 постановлений за превышение скорости, которые зафиксировала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД.