Yakaboo увеличил продажи книг втрое благодаря "є Підтримка"

Больше украинцы покупают детские книги. ФОТО: yakaboo.ua

Крупнейший украинский онлайн магазин Yakaboo с начала запуска программы "еПоддержка" с 19 декабря прошлого года втрое увеличил продажи книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество приобретенных книг превысило 1 млн штук. сообщили в компании агентству "Интерфакс-Украина".

"В топах наших продаж украинские книги и это безусловная победа… Развитие собственной книжной индустрии – это стратегическая задача для каждого государства", – приводятся в релизе Yakaboo в среду слова его соучредителя и CEO Ивана Богдана.

Больше украинцы покупают детские книги – 22,8%, а также художественную литературу – 19,55%. Далее следуют нонфикшн (бизнес, деньги, экономика) – 7,5%, книги о воспитании детей и книги для родителей – 7%, учебная литература –5,3%.

В ТОП-5 книг по популярности в Yakaboo вошли Гарик Корогодский "Красная книга Гарика", Дмитрий Дубилет "Что вы несете? Дмитрий Дубилет рассказывает интереснейшие истории о флагах всех стран мира" и украинские переводы Тары Шустер "Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться вместе от той, которой удалось", Тома Флетчера "Роздвозавр и список Нечемнюхов" и Джона П. Стрелеки "Кафе на краю света".

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Пик заказов пришелся на первые дни запуска программы и предновогодние дни, когда украинцы активно покупали подарки. Однако, как отмечает Yakaboo, после нового года активность не спадает, поскольку прибавились 1 тыс. грн за вакцинацию подростков от 14 лет, а с середины марта ожидается выплата 500 грн за бустерную дозу.

По данным Минздрава, на 6 февраля двумя дозами было вакцинировано 14,78 млн человек, а бустерной – 0,46 млн.

По состоянию на среду, в рамках "еПоддержки" было оформлено 9,5 млн карт, подано более 8,3 млн заявлений, израсходовано 2,7 млрд грн, по данным Минцифры.

Yakaboo отмечает, что из этой суммы на покупку книг было направлено около трети – 908 млн грн, которые пойдут цепочкой через всех, кто создает и распространяет книги: от авторов и издательств до типографий и книжных магазинов.

Кабинет Министров приобщил подписку на печатные СМИ в перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства с банковской карты в рамках программы "еПоддержка". Напоминаем, вы можете потратить свою "ковидную" тысячу на подписку на "Газету по-украински" и журнал "Країна".