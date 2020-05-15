Всемирный банк выделил $135 млн на украинскую медицину

Деньги направят на дополнительное финансирование проекта "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Фото: pexels.com

Украина 15 мая подписала соглашение со Всемирным банком на $135 млн. Деньги направят на улучшение здравоохранения.

В частности, средства пойдут на дополнительное финансирование проекта "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Из них $35 млн будут направленныеы на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению Covid-19.

"Остальную часть средств используют на закупку современного оборудования для отделений неотложной медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсульта в регионах Украины. Также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения", - отметили в Минфине.

До этого Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере $150 млн. Деньги направят на социальную поддержку украинцев, помощь семьям с низким уровнем дохода.