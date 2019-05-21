Внедрение частной тяги сделает грузоперевозки по железной дороге в Украине эффективными – ЦТС

За последние несколько оборачиваемость грузовых вагонов увеличилось вдвое, по сравнению с нормативом

За последние несколько лет дефицит тягового подвижного состава УЗ усугубился на столько, что, говоря об этом, на рынке чаще всего используют слово "критичный". Оборачиваемость вагонов увеличилась в два раза, по сравнению с нормативом. Решить проблемы могло бы внедрение частной тяги. Об этом пишут в статье "Не цель, а средство: Для чего нужен эксперимент по внедрению частной ж/д тяги" на сайте Центра транспортных стратегий.

В материале цитируют министра инфраструктуры Украины Владимир Омеляна, который заявил, что в Украине есть условия для проведения эксперимента с частной локомотивной тягой и при этом бизнес готов инвестировать в приобретение тягового подвижного состава. Однако для "Укрзализныця" вопрос частной тяги болезненный - здесь опасаются, что частные операторы заберут самые выгодные маршруты, лишив УЗ части дохода, и что частные компании могут оказаться более эффективными. Так на одном из инвестиционных форумов руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов отметил, что для либерализации рынка ж/д перевозок нужно еще 4-5 лет: "Этот срок позволит ликвидировать технические пробелы и "Укрзализныця" сможет на равных конкурировать с частными сектором".

Журналисты отмечают, что на рынке жд-перевозок сложилась сложная ситуация. За последние несколько лет дефицит тягового подвижного состава УЗ усугубился на столько, что, говоря об этом, на рынке чаще всего используют слово "критичный". Оборачиваемость вагонов увеличилась в два раза, по сравнению с нормативом. Груз не вывозится, простои судов обходятся в сотни тысяч долларов, несвоевременные поставки приводят к штрафам и срывам контрактов. По мнению главы объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова решить проблему может частная тяга. Он отмечает, что значительные средства, на которые можно было бы обновить тягу, из УЗ просто выкачиваются. Речь идет о кросс-субсидировании пассажирских перевозок, налоге на землю, также можно было бы сократить штат и инфраструктуру. "Поэтому, единственный выход - дать возможность инвестировать частным компаниям", - резюмирует Каленков.

Эксперты соглашаются, для того, чтобы грузоперевозки по железной дороге в Украине стали эффективными, важно начинать это процесс уже сегодня. И хорошим полигоном для отработки новой системы перевозок мог бы стать пилотный проект по внедрению частной тяги.

По информации журналистов, еще в конце 2018 года в МИУ было совещание, где обсуждался вопрос тяги и пилотный проект. Тогда намерение реализовать проект в самое ближайшее время было всего у трех игроков - речь шла о ДТЭК, Ferrexpo и небольшой зерновой компании. СМИ пишет, что основные критерии при выборе - незагруженность участка, технические требования к локомотивному парку и своя грузовая база. По информации на рынке, Ferrexpo отсеяли в связи с тем, что их маршрут проходит через всю Украину и такой эксперимент было бы сложно организовать. Зерновая компания была только на стадии проработки проекта. ДТЭК же со своей стороны выступил с инициативой провести эксперимент на участке длиной 69 км от станции Таврическ до Запорожской ТЭС. В компании заявили, что у них уже есть договоренности по привлечению локомотивов, которые отвечают всем европейским требованиям.

Издание подчеркивает важность внедрения частной тяги на рынке. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна очень важно, что на железной дороге в этом году будет запущен эксперимент по использованию частной тяги. "Нам надо начать с перевозки грузов. И я верю, что у частных пассажирских перевозок тоже есть большой потенциал. Когда нам говорят, что это невыгодно и это неправильно - это откровенная ложь и неспособность организовать нормальную бизнес-модель", - отмечает Омелян.

Напомним, в конце октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко поручил главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову в течение месяца подготовить законопроект о запуске частной тяги в стране.