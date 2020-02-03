Верланов: В январе госбюджет получил на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года

В январе доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной налоговой службы, с учетом сумм возмещенного налога на добавленную стоимость составили 22 млрд 380,1 млн грн. Это на 12,4%, или на 2 млрд 473,2 млн грн больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Вместе с тем, в налоговой отметили, что в прошлом месяце доходы госбюджета составили на 5 млрд 852 млн грн меньше росписи. Там указали на ряд неблагоприятных внешних факторов, что в этом году влияют на наполнение.

"В этом году к сезонной специфики добавился ряд других неблагоприятных внешних факторов: высокий обменный курс гривни; низкая цена на газ, которая обусловила уменьшение объемов его добычи (а, следовательно, и уменьшение рентных платежей), сокращение потребления энергоносителей из-за аномально теплой зимы, что привело к недопоступлению НДС, и др. Также в декабре 2019 г. произошел резкий скачок налогооблагаемого импорта (+15% к ноябрю), что повлекло соответствующее уменьшение начисления внутреннего НДС в январе 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в налоговой сообщили, что разработали ряд мер, с помощью которых обеспечат выполнение доходной части бюджета в первом квартале.

В то же время, в ГНС отметили, что в январе благодаря системному улучшению администрирования налогов и пресечению незаконных схем все же удалось обеспечить чистое сальдо НДС в сумме 6 млрд 923,9 млн грн. Это на 127,3%, или на 3 млрд 879 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего, по информации налоговой службы, в прошлом месяце налогоплательщикам возместили 17 млрд 992,6 млн грн НДС.

"В 2019 нам впервые за 9 лет удалось выполнить свои обязательства по налоговой части бюджета. В этом году результат будет еще лучшим, ведь с каждым месяцем качество администрирования налогов растет, а борьба с минимизационными схемами становится все более эффективной", - отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Добавим, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов заявил о рекордном возмещения НДС по результатам 2019 года.

Напомним, в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или на 66,7 млрд грн больше, чем в 2018 году. Таким образом, впервые с начала 2011 года налоговой удалось выполнить свою часть поступлений в бюджет.