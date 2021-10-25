В Украине заработал рынок товарных бирж. Теперь он конкурирует с Прозорро.Продажи

Директор "Украинской универсальной биржи" Сергей Гладкий

С 1 июля 2021 вступил в силу Закон Украины от 19 июня 2020 № 738-ІХ, регулирующий работу товарных бирж.

Согласно документу, с 1 июля все товарные биржи должны получить у Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицензию на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках – деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах. Только на основании этой лицензии товарные биржи вправе осуществлять свою деятельность.

О трудностях с получением лицензии, о том, как работает современная товарная биржа, как проводятся торги в системе и почему "Прозорро.Продажи" получила сильного конкурента, рассказывает директор "Украинской универсальной биржи" Сергей Гладкий.

Украинская универсальная биржа стала второй товарной биржей Украины, которая получила лицензию НКЦБФР для проведения торгов на товарных рынках. Почему среди более 500 товарных бирж, которые существовали ранее на сегодня только Вам и еще Украинской энергетической бирже это удалось?

Давайте начнем с того, что биржевой рынок – это отражение развития экономической жизни той или иной страны. Если ранее, без лицензирования, мы видели более 500 товарных бирж (на некоторых товарных биржах, по данным того же Госстата, за всю их историю было всего 1-10 сделок.), которые не составляли нам какой-либо конкуренции, поскольку создавались под какие-то "одноразовые операции", то на фондовом рынке биржи лицензированы давным-давно. Их количество было на порядки меньше, но на них постоянно происходят торги, данные биржи занимаются разработкой и внедрением новых торговых инструментов, биржевых индексов и т.д. Поэтому, для Украинской универсальной биржи получение лицензии в НКЦБФР являлось лишь логичным и ожидаемым этапом развития, к которому мы шли последний несколько лет. Возможно, в будущем мы увидим увеличение количества лицензированных бирж, но не стоит относиться к количеству бирж как к единственному показателю конкуренции на этом рынке. Биржи прежде всего конкурируют сервисами, продуктами, технологиями, а конкуренция между ними в мире давно перешла на межстрановой уровень. Арифметическое увеличение количества совсем не означает увеличение качества предоставляемой биржевой услуги, а наоборот, может привести к размытию ликвидности на рынках отдельных товаров. В принципе это можно наблюдать сейчас и на фондовых площадках. Биржи начали конкурировать не сервисами и продуктами, а биржевой комиссией, что в последствии им не дало возможности инвестировать в софты и инфраструктуру. Причём там фондовых бирж всего три, я не думаю что на товарном рынке нужно выдавать много лицензий, иначе увидим опять то, что уже проходили с сотнями бирж: бирж много было, а биржевой торговли так и не было. Мы прекрасно понимаем, что лицензирование – это государственный инструмент регулирования на рынке (нужно очень осторожно принимать решения как о выдаче лицензии, так и о ее лишении) и поэтому мы очень дорожим полученной лицензией и будем поддерживать наш имидж как надежной национальной биржи.

Ранее создание товарной биржи было сравнимо с созданием обычного юридического лица. Как, по Вашему мнению, лицензирование товарных бирж изменит данный рынок?

Да, конечно, теперь следует несколько раз подумать и хорошо проанализировать рынок, прежде чем запускать такой проект, как товарная биржа в Украине, ведь если ранее для создания товарки (товарной биржи - ред) не нужно было особо заморачиваться, то на сегодняшний день законодательство выписано у нас достаточно детально и точно. Это, конечно же, с одной стороны усложняет работу добросовестных бирж, но с другой существенно защищает интересы торговцев, а также инвесторов. Это в свою очередь позволит взглянуть на украинский рынок тем инвесторам, которым не хватало инструментария или дополнительных механизмов государственной поддержки. Я считаю, что данные новшества пойдут рынку на пользу, вычистятся, так сказать, "авгиевы конюшни".

Почему Вы не стали первой биржей, получившей лицензию? Насколько было сложно ее получить?

Мы участвовали в рабочих группах по разработке некоторых частей законодательства по регулированию товарного биржевого рынка Украины. Мы старались полностью поделиться всеми своими знаниями и наработками при подготовке Закона, а уж что касается подзаконных актов, то здесь мы не могли привлекаться, ведь у нас мог возникнуть конфликт интересов. Мы лишь мониторили актуальную информацию о прогрессе в разработке нормативно-правовых актов Нацкомиссии и ожидали их официальной публикации. Мы подготовили весь пакет документов примерно за месяц или полтора - как только они были опубликованы. По моему мнению, и это очень быстро. Мы всей биржей прошли сложную и длительную процедуру лицензирования, переход на международные стандарты финансовой отчетности, несколько независимых аудитом, создание новых подразделений комплаенса и других, обучение и сертификацию специалистов,собесе менеджмента биржи в комиссии, прохождение КСЗИ для программного обеспечения, однако результат достигнут - мы лицензию получили. Я не думаю что банк подающий документы для получения лицензии в НБУ (регулятор банковского рынка) быстрее ее получает, поэтому считаю успехом что через 3 месяца после начала выдачи лицензий мы соответствуем требованиям регулятора. Читая в прессе информацию, полагаю что на рынке появятся еще товарные биржи, которые смогут получить лицензию, вопрос " как скоро?" , но это вопрос не к нам.

А к кому?

Возможно к Нацкомисии, возможно к некоторым Министерствам. Насколько я знаю, НКЦБФР проделала огромный объем работы по разработке подзаконных актов, а после этого получила несколько пакетов документов не только от нас, но и от других бирж, а документы рассматриваются по поступлению в порядке очереди FIFO (first in-first out). Были некоторые биржи, которые подали документы, но им отказали в лицензии. Возможно, они поспешили и не качественно подготовили документы, но подали пакет документов раньше нас и это затянуло процесс получения нами лицензии. Одно могу сказать точно, процесс лицензирования должен быть максимально жестким и никакие снисходительства недопустимы.

Вы говорите так, как будто вы хотите стать второй и последней биржей, которая получила лицензию.

Поймите, Украина же строит новый рынок и как только на таком рынке появится "паршивая овца" - тень будет брошена на всех остальных и на Нацкомиссию – в первую очередь. Мы можем даже не надеяться на приток инвесторов, а через 10 лет снова окажемся с 300 лицензированными товарными биржами. Если это есть цель, то нет проблем – зачем тратить 10 лет, это можно сделать за месяц, ввести плату за лицензию как для азартных игр и тогда мы точно можем забыть о развитии товарного биржевого рынка, но да, выполним и перевыполним бюджет, но это не точно. Если посмотреть на европейский и штатовский опыт, вы там не увидите в одной стране и 5 лицензированных бирж, но зато они жестко регулируются, не давая участникам совершать манипуляции.

Существует мнение, что Украине не нужно много бирж, а достаточно одной, которая бы сконцентрировала на себе и финансовые и товарные операции. Вы с этим согласны?

Если будет только одна товарная биржа – это также негативно отразится на рынке, ведь монополизм, в той или иной форме, не много создал хороших продуктов, а вот в конкурентной среде рождаются Apple, facebook и т.д. Опять же, убежден в том, что Украине не нужно большое количество бирж, тем более на товарном рынке. Мы слышали про проект Next UA, который инициирован USAID , именно для построения качественной фондовой биржи, именно качественной и профессиональной, т.е. брать нужно не кол-вом бирж, а их качеством.

Сколько времени заняло подготовка пакета документов?

С 19 июня 2020 года, момента принятия Закона Украины №738, был предусмотрен переходной период до 1 июля 2021 года. Это период был заложен в закон с целью разработки и утверждения НКЦБФР подзаконных актов, которые как раз бы и регулировали сам процесс лицензирования, механизм работы надзора, контроля биржевой торговли, соблюдения требований и многого другого. К сожалению, не все регламенты и документы были подготовлены вовремя. Нам этого времени хватило как на организационные, так и на подачу пакета документов.

Кстати, а сколько стоит получить лицензию?

На данный момент - она не оплачивается, но вот для того, чтобы ее получить нужно не только устав зарегистрировать. Нужно иметь квалифицированный персонал, оборудование, торговые системы и многое, многое другое.

Как бы Вы оценили саму процедура получения лицензии. Она может быть проще или это своеобразный фильтр для неблагонадежных бирж?

Да, как я уже сказал, лицензирование – это своеобразный государственный фильтр, основная роль которого заключается в отсеивании нерыночных и безрепутационных игроков. То, что мы видели в американских фильмах о биржевых махинаторах и о том, как американская комиссия прикрывает такие конторы – примерно похожее мы хотели бы увидеть у нас. Я считаю, что комиссия должна быть жесткой и справедливой независимо от истории отношений или других факторов – в таком случае мы получим независимый орган на которого можно будет опереться для развития. В тоже время не хотелось бы что б этот состав комиссии повторил печальный опыт фондового рынка предыдущего состава комиссии, что начав зачищать недобросовестных участников они оставили на фондовом рынке выжженное поле и рынка нет вообще.

Сталкивались ли Вы или ваши сотрудники с коррупцией при ее получении? Возможно, были затягивания со стороны НКЦБФР там, где это не предусмотрено?

Вы знаете, я счастлив, что мы живем в такое время и в Украине, когда можно просто подать пакет документов, согласно общедоступному перечню документов, без ограничения по конечному сроку, результаты рассмотрения находятся в публичном доступе и т.д. По сравнению, как это было всего 10 лет назад – это огромный скачок вперед. Вот бы еще в "Дія" это реализовать… (смеется).

Какая судьба ждет те биржи, которые лицензию не получат или не заинтересованы в ее получении?

Откровенно, сказать, я не знаю. Возможно они перейдут в другие формы хозяйствования и займутся, наконец, профильным бизнесом, возможно продолжат участвовать в биржевой торговле в качестве брокеров. Мне кажется, что это вопрос не совсем по адресу.

Ваша биржа является аккредитованной в системе Прозорро.Продажи. Вы планируете и дальше работать на рынке торговли проблемными активами или сконцентрируетесь на товарном биржевом рынке?

Мы аккредитованы в Прозорро.Продажи с 2016 года и с тех пор активно развиваем это направление. Ранее, действительно, это были торги проблемными активами, необслуживаемыми кредитами и т.д. Нам интересно дальнейшее развитие в рамках этой торговой платформы и результаты нашей работы в ней говорят сами за себя – мы ежемесячно находимся в топ-5 площадок по сумме проданных лотов, в некоторые периоды мы становились площадкой №1. На сегодняшний день Прозорро.Продажи активно развивается в направлении развития таких рынков как банкротство, аренда и продажа земель сельскохозяйственного назначения, малой приватизации, торговля квотами поддержки и, что меня удивляет – древесины.

Почему удивляет древесина, а не, например, земля?

Древесина – это классический биржевой товар – она поддается стандартизации, это массовый ресурс, а также спрос и предложение на него не фиксированы. А земля – нет. Земля не поддается стандартизации на том уровне, чтобы ею можно было бы торговать в рамках классических биржевых торгов. На рынке природного газа давно было доказано, что Прозорро не может формировать рыночные цены на природный газ в силу несовместимости архитектуры торгов Прозорро и такого энергоносителя, как природный газ, который также является биржевым товаром по определению. Если проанализировать количество отменённых тендеров для госпредприятий по газу, после начала роста цены, то становиться очевидным, что для биржевых товаров Прозоро не работает. Поэтому, для меня и удивительно то, что с биржевым товаром проводят эксперименты на непрофильных торговых системах.

Рынок леса некоторые эксперты называют глубоко коррупционным. Как биржевая торговля может изменить ситуацию, ведь и на биржевых торгах также бывают манипуляции участников?

Как и на любом другом рынке, участники торгов хотят использовать рынок в свою пользу. Давайте посмотрим на ситуацию в перспективе: участник манипулирует рынком и естественно, это должно быть видно организатору торгов, т.е. бирже. Биржевой комитет в этом случае должен отреагировать, введя соответсвующие ограничительные меры и уведомив регулятор об этих фактах. Потом НКЦБФР уже на своём уровне должна разбираться с подобными ситуациями, применяя довольно жёсткие санкции к недобросовестным игрокам. По моему мнению, и это очень быстро. Мы всей биржей прошли сложную и длительную процедуру лицензирования, переход на международные стандарты финансовой отчетности, несколько независимых аудитом, создание новых подразделений комплаенса и других, обучение и сертификацию специалистов,собесе менеджмента биржи в комиссии, прохождение КСЗИ для программного обеспечения, однако результат достигнут - мы лицензию получили. Я не думаю что банк подающий документы для получения лицензии в НБУ (регулятор банковского рынка) быстрее ее получает, поэтому считаю успехом что через 3 месяца после начала выдачи лицензий мы соответствуем требованиям регулятора. Читая в прессе информацию, полагаю что на рынке появятся еще товарные биржи, которые смогут получить лицензию, вопрос " как скоро?" , но это вопрос не к нам.

А к кому?

Возможно к Нацкомисии, возможно к некоторым Министерствам. Насколько я знаю, НКЦБФР проделала огромный объем работы по разработке подзаконных актов, а после этого получила несколько пакетов документов не только от нас, но и от других бирж, а документы рассматриваются по поступлению в порядке очереди FIFO (first in-first out). Были некоторые биржи, которые подали документы, но им отказали в лицензии. Возможно, они поспешили и не качественно подготовили документы, но подали пакет документов раньше нас и это затянуло процесс получения нами лицензии. Одно могу сказать точно, процесс лицензирования должен быть максимально жестким и никакие снисходительства недопустимы.

Вы говорите так, как будто вы хотите стать второй и последней биржей, которая получила лицензию.

Поймите, Украина же строит новый рынок и как только на таком рынке появится "паршивая овца" - тень будет брошена на всех остальных и на Нацкомиссию – в первую очередь. Мы можем даже не надеяться на приток инвесторов, а через 10 лет снова окажемся с 300 лицензированными товарными биржами. Если это есть цель, то нет проблем – зачем тратить 10 лет, это можно сделать за месяц, ввести плату за лицензию как для азартных игр и тогда мы точно можем забыть о развитии товарного биржевого рынка, но да, выполним и перевыполним бюджет, но это не точно. Если посмотреть на европейский и штатовский опыт, вы там не увидите в одной стране и 5 лицензированных бирж, но зато они жестко регулируются, не давая участникам совершать манипуляции.

Существует мнение, что Украине не нужно много бирж, а достаточно одной, которая бы сконцентрировала на себе и финансовые и товарные операции. Вы с этим согласны?

Если будет только одна товарная биржа – это также негативно отразится на рынке, ведь монополизм, в той или иной форме, не много создал хороших продуктов, а вот в конкурентной среде рождаются Apple, facebook и т.д. Опять же, убежден в том, что Украине не нужно большое количество бирж, тем более на товарном рынке. Мы слышали про проект Next UA, который инициирован USAID , именно для построения качественной фондовой биржи, именно качественной и профессиональной, т.е. брать нужно не кол-вом бирж, а их качеством.

Сколько времени заняло подготовка пакета документов?

С 19 июня 2020 года, момента принятия Закона Украины №738, был предусмотрен переходной период до 1 июля 2021 года. Это период был заложен в закон с целью разработки и утверждения НКЦБФР подзаконных актов, которые как раз бы и регулировали сам процесс лицензирования, механизм работы надзора, контроля биржевой торговли, соблюдения требований и многого другого. К сожалению, не все регламенты и документы были подготовлены вовремя. Нам этого времени хватило как на организационные, так и на подачу пакета документов.

Кстати, а сколько стоит получить лицензию?

На данный момент - она не оплачивается, но вот для того, чтобы ее получить нужно не только устав зарегистрировать. Нужно иметь квалифицированный персонал, оборудование, торговые системы и многое, многое другое.

Как бы Вы оценили саму процедура получения лицензии. Она может быть проще или это своеобразный фильтр для неблагонадежных бирж?

Что же касается Прозорро.Продажи, все участники рынка неоднократно наблюдали за тем, как некоторые недобросовестные участники специально "срывали" торги для того, чтобы привести лесхозы в состояние, когда те вынуждены продавать древесину за копейки, лишь бы выплатить зарплаты и налоги, иначе главам грозило увольнение или что еще хуже – уголовное дело.

Негосударственные организации сообщают об успешном пилотном проекте Прозорро.Продажи на рынке леса, где цены реализации древесины выше, чем по прямым договорам в 2-3 раза, но не везде. Эти же специалисты рекомендуют продавать древесину всеми лесхозами Украины на платформу Прозорро.Продажи и это по их оценкам позволит получить стране более 2 млрд грн ежегодно. Как Вы оцениваете такую перспективу?

Да, конечно, нельзя отнять положительные результаты некоторых торгов древесиной на Прозорро.Продажи, к которой мы приложили усилия, со своей стороны. Однако давайте разберемся подробнее. По тем же данным Гослесагентства, в рамках эксперимента при выставленных на Прозорро.Продажи 6 млн кубометров обезличенного куба, удалось продать менее 1 млн м3. Это при том, что вместо пилотных 25% рынка, на Прозорро.Продажи было выставлено около 40% рынка древесины, а кто обеспечит дополнительный доход от непроданной древесины? Сопоставляя то, как искусно участники пользуются несовершенством 3-х раундного аукциона, я не могу с уверенностью сказать, что продажа 100% древесины через Прозорро.Продажи принесет Украине дополнительно 2 млрд. грн. в год. Украинская универсальная биржа работает на рынке древесины вот уже 14 лет. За это время, мы весьма успешно проводили такие торги и когда мы стали организовывать аукционы, то мы также наблюдали рост цен по сделкам, ведь всегда в конкурентной борьбе выявляется рыночная цена. Но рынок бывает разным, а на рынке древесины основным фактором является спрос. Если спрос в Европе, в первую очередь в Польше, вырос, то и у нас цена будет расти – мы же не в вакууме работаем.

В 90х годах для стимулирования развития биржевой торговли в Украине, на биржах можно было заключать договора покупки-продажи даже автомобилей, которые не попадают под определение биржевого товара, потом от этого отказались. Какие стимулы для развития классического товарного биржевого рынка Вы видите на данный момент?

На данный момент, я вижу, что рынок просит минимального государственного вмешательства, а также упрощения привлечения капиталов. Вместе с тем, государственный надзор и контроль в столь специфическом секторе, как биржевая торговля просто необходимы, ведь мы можем легко превратиться в пункт по отмыванию денег или вернемся к множеству бестолковых бирж, которые не несут полезной нагрузки. В разных странах по разному государство решало вопрос привлечения на биржу участников, давая им различные преференции, поэтому не нужно "изобретать велосипед", а пойти проверенным способом. На данном этапе, я бы строго разграничил биржевые и внебиржевые товары – чтобы не создавать конкуренцию между разного рода торговыми системами, а также я хотел бы видеть льготное налогообложение для участников биржевой торговли. Катати, нестандартизированные товары легко могут торговаться на Прозоро продажи, например дрова.Мы должны стимулировать выход бизнеса из тени и его инвестиции в украинскую экономику. На сегодняшний день, мы сидим на 40 млрд долларов внутренних инвестиций, которые не работают – люди боятся инвестировать, поэтому инвестируют в валюту, недвижимость, хотя эти деньги могли бы послужить более динамичному развитию многих рынков, в том числе и биржевого.