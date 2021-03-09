В Украине сокращаются запасы гречки: на сколько подорожала крупа

За килограмм гречки сейчас в среднем просят 50 грн. Фото: pexels.com

В Украине сокращаются запасы гречки. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях хранилось почти 14 т зерновых.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то крупы на складах стало меньше на четверть. По сравнению с 2019-м разница составляет 40%, пишет ТСН.

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За килограмм гречки сейчас в среднем просят 50 грн. В прошлом году стоимость была меньше - 30 грн.

Аналитики связывают дефицит с повышенным спросом на товар в течение прошлого года. В частности, из-за пандемии коронавируса. В то же время Украина сократила производство гречки почти в 5 раз за последние 20 лет.

Весной в Украине ожидают подорожание муки, хлеба, бакалеи, подсолнечного масла и борщевого набора.