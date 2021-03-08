Мясо и сало подорожают: назвали цену

Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Фото: unsplash

Украинцев предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало минимум на 10%.

Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко в эфире канала "Украина 24".

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не затронули птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, в том числе колбасы и сало, подорожают в среднем на 10%", - сказал эксперт.

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По его словам, сегодня в супермаркете килограмм свиного бедра стоит 90 грн. Добавляет, что вскоре стоимость самой дешевой свинины может превысить 100 грн/кг.

"Зависит от того, где кто будет покупать: цена на мясо свиней может вырасти и до 150 грн за 1 кг", - убежден Бабенко.

В феврале цена на свинину в Украине выросла на 21% по сравнению с январем. Средняя цена на живых свиней в конце февраля составила 46,1 грн/кг против 38,4 грн/кг в конце января.