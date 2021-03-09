Какие продукты подорожают весной

Продолжат дорожать яйца. Фото: pexels.com

Весной в Украине ожидают подорожания муки, хлеба, бакалеи, подсолнечного масла и борщового набора.

Эксперты считают, что на стоимость продуктов повлияет 3-я волна пандемии коронавируса и качество урожая, сообщает "Сегодня".

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По словам аналитиков, продолжат дорожать яйца, особенно в преддверии Пасхи. Также весной заметно вырастут цены на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.

"Учитывая логистику и торговую наценку, яйцо уже не может стоить дешевле 3,5 гривен за штуку. Также начинается весеннее подорожание овощей и фруктов. Они будут стоить меньше, чем год назад, но больше, чем в январе", - рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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