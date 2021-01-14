В Украине подорожали игристые вина

 
Ексклюзивы
1/5
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 135
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 270
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 243
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 414
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 360
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 396
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1809
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 3051
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
7
7
5
14
3
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 738
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 270
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2034
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 378
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1341
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 15:36

В Украине подорожали игристые вина

  Комментировать
В Украине подорожали игристые вина
Цена выросла на 20 грн. Фото: pexels.com

Кабинет министров повысил минимальные розничные цены на отдельные виды винодельческой продукции. Согласно постановлению, стоимость украинских игристых вин повышается до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 л.

Постановление направленно на поддержку национальных производителей, борьбу с фальсификатом и повышение качества продукции виноградарства и виноделия, рассказали в пресс-службе Министерства экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлеб продолжит дорожать

Цена выросла на 20 грн - с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 л.

В Минэкономики отметили, что на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортируемые винные напитки низкого качества продаются по цене отечественного игристого вина. Поэтому национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин. Принятое постановление должно урегулировать вопрос "цена должна равняться качеству".

За 2020 год в Украине существенно подорожали бакалейные товары. Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине подорожали игристые вина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Начали строить автомобильный завод

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 46488
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9909
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9496
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 7353
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 6147
Экономика
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
 Просмотров: 738
Тарифы ЖКХ выросли на 513,2% за 10 лет
Тарифы ЖКХ выросли на 513,2% за 10 лет Просмотров: 81
Газпром заплатил Нафтогазу более $2 млрд за транзит
Газпром заплатил Нафтогазу более $2 млрд за транзит Просмотров: 108
Курс биткоина пошел вверх после объявления импичмента Трампу
Курс биткоина пошел вверх после объявления импичмента Трампу Просмотров: 126
Стремительно дорожают популярные продукты: как изменились цены за год
Стремительно дорожают популярные продукты: как изменились цены за год Просмотров: 306
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 25915
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть