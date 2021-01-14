В Украине подорожали игристые вина

Цена выросла на 20 грн. Фото: pexels.com

Кабинет министров повысил минимальные розничные цены на отдельные виды винодельческой продукции. Согласно постановлению, стоимость украинских игристых вин повышается до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 л.

Постановление направленно на поддержку национальных производителей, борьбу с фальсификатом и повышение качества продукции виноградарства и виноделия, рассказали в пресс-службе Министерства экономики.

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Цена выросла на 20 грн - с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 л.

В Минэкономики отметили, что на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортируемые винные напитки низкого качества продаются по цене отечественного игристого вина. Поэтому национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин. Принятое постановление должно урегулировать вопрос "цена должна равняться качеству".

За 2020 год в Украине существенно подорожали бакалейные товары. Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло.