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понедельник, 24 мая 2021 21:21

В Украине ожидают рекордный урожай

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В Украине ожидают рекордный урожай
Украина рассчитывает на рекордный урожай. Фото: DW

Минагрополитики прогнозирует в 2021 году рекордный урожай зерновых и масличных культур - 100 млн тонн.

Такие цифры озвучил глава ведомства Роман Лещенко на форуме Украина 30.

"Мы имеем все предпосылки, чтобы в этом году установить абсолютный рекорд и собрать урожай зерновых и масличных культур 100 млн тонн", - заявил министр.

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В прошлом году урожай зерновых культур составил 84,2 млнтонн.

Сейчас в государственной собственности находится 750 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее было 10 млн га земли.

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