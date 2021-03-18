В Раде хотят штрафовать за нарушение режима самоизоляции: назвали сумму

Будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Фото: pixabay

Украинцев планируют штрафовать за нарушение режима самоизоляции и обсервации.

Соответствующий законопроект рекомендует принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, пишет "РБК-Украина".

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк говорит, что часть больных на Covid-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

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Законопроект предусматривает, что за нарушение режима самоизоляции, обсервации, которое не привело к распространению болезни, будут наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3,4-8,5 тыс. грн.

Украина получит 1-ю партию американской вакцины от Covid-19 компании Pfizer в апреле.