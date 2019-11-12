В НБУ не знают, кого из сотрудников задержало НАБУ

Скоро НБУ прокомментирует задержание Писарука. Фото: "ЕП".

В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих чиновников НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи банка".

"Сейчас у нас нет такой информации (о задержании действующих должностных лиц Национального банка - Gazeta.ua). Мы выясняем обстоятельства", - заявили в пресс-службе НБУ, передает "ЕП".

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Также в НБУ пообещали предоставить комментарий по задержанию председателя правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.

"Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения", - сообщили в регулятора.

Сотрудники НАБУ и САП 11 ноября задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн. Речь идет о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ОАО "ВиЭйБи Банк".