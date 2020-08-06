В Минэкономики измерили глубину падения ВВП за полгода

Пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и угнетением спроса, пришелся на II квартал 2020 года. Фото: pixabay.com

Реальный ВВП в январе–июне 2020 года сократился на 6,5%. Это немного больше, чем падение на 5,9% за январь–май.

В Минэкономики оценивают падение ВВП за II квартал 2020 года ко второму кварталу 2019 года на уровне 11%. Ранее ожидалось, что валовый внутренний продукт упадет на 14%.

По итогам января–июня 2020 года, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 7,7%. В январе–мае 2020 года этот показатель сократился на 7,3%, передает "РБК-Украина".

В Минэкономики утверждают, что экономика прошла пик максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мер внутри и за пределами страны. Сейчас на фоне смягчения карантина все постепенно начинает восстанавливаться.

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В июне отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта и строительная отрасль продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился.

Меньшие площади сбора и более низкая урожайность спровоцировали в июне значительное падение объемов производства в сельском хозяйстве.

Пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и угнетением спроса, пришелся на II квартал 2020 года.

Украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В то же время активно растут цены. Последующие годы экономический рост ожидается на уровне 4%.